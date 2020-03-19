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«Оренбург»: «Снижение зарплат? Пока не знаем, что будет дальше»

сегодня, 13:56

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна приостановить действие ФФП из-за пандемии коронавируса.

Инициатива Федуна — это больше к суперкомандам. У нас ФФП нет. Не боится ли финансовых осложнений? А кто даст гарантии, что их не будет? Спрогнозировать трудно, что будет дальше. Не ясно даже, когда начнется чемпионат, что будет после. Наверное, у Федуна свое видение, да и цифры другие, с нами не сопоставимые.

Снижение зарплат? Пока не знаем, что будет дальше, никаких телодвижений не планируем. Ждем 10 апреля, а дальше будем думать. Пока готовимся к игре, которая должна быть 11 числа. Остальное все выкинули из головы. Только спортивные вопросы решаем.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:05
Как-то неуютно игрокам не зная заплатят или нет.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:18
Правильно...будем посмотреть...а потом решать...
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