«Оренбург»: «Снижение зарплат? Пока не знаем, что будет дальше»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна приостановить действие ФФП из-за пандемии коронавируса.

Инициатива Федуна — это больше к суперкомандам. У нас ФФП нет. Не боится ли финансовых осложнений? А кто даст гарантии, что их не будет? Спрогнозировать трудно, что будет дальше. Не ясно даже, когда начнется чемпионат, что будет после. Наверное, у Федуна свое видение, да и цифры другие, с нами не сопоставимые.

Снижение зарплат? Пока не знаем, что будет дальше, никаких телодвижений не планируем. Ждем 10 апреля, а дальше будем думать. Пока готовимся к игре, которая должна быть 11 числа. Остальное все выкинули из головы. Только спортивные вопросы решаем.