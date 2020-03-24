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Член МОКа заявил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

вчера, 16:05

Олимпийские игры в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса.

Такую информацию подтвердил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд. «На основании имеющейся у МОКа информации, решение о переносе принято. Параметры отсрочки пока не определены, но я точно знаю, что 24 июля Олимпиада не начнется», – сказал Паунд.

Ожидается, что окончательное решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели. 

Напомним, что недавно Евро-2020 был перенесен на 2021 год.

Коронавирус и футбол

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мангo
мангo
вчера в 20:11
баста!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:25
Иначе и быть не могло.
viv
viv
вчера в 19:00, ред.
Такими темпами все чемпионаты то же прикроют
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:30
А кому сейчас легко...
beefs
beefs
вчера в 17:34
Правильно...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:22
Ничего, в 2021 проведут
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:12
Надо провести в России , у нас же эпидемии нет !
shlomo
shlomo
вчера в 17:11
Неприятно, но не смертельно....
drug01
drug01
вчера в 17:03
Это следовало ожидать!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:00
Вся надежда на Китай что они быстро найдут лекарство от вируса , на наших надежды нет !
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 16:54
Ожидаемо. Или кто-то надеялся, что при текущем масштабе проблемы получится решить ее в кратчайшие сроки?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:43
Грустно это всё...
Footbolista
Footbolista
вчера в 16:41
Это карма за российских олимпийцев...
Храневец
Храневец
вчера в 16:34
ПЛАНЫ АТЛЕТОВ РУШАТСЯ !
max74
max74
вчера в 16:24, ред.
Если вдруг кто не знал, первые симптомы коронавируса выражаются в том, что очень хочется гречки и какать
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:08
Эпидемия продлится минимум на год , пока надо все отменять !
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