Член МОКа заявил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Олимпийские игры в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса.
Такую информацию подтвердил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд. «На основании имеющейся у МОКа информации, решение о переносе принято. Параметры отсрочки пока не определены, но я точно знаю, что 24 июля Олимпиада не начнется», – сказал Паунд.
Ожидается, что окончательное решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.
Напомним, что недавно Евро-2020 был перенесен на 2021 год.