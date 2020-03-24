Член МОКа заявил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

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вчера, 16:05

Олимпийские игры в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса.

Такую информацию подтвердил член Международного олимпийского комитета ( МОК ) Дик Паунд. «На основании имеющейся у МОКа информации, решение о переносе принято. Параметры отсрочки пока не определены, но я точно знаю, что 24 июля Олимпиада не начнется», – сказал Паунд.

Ожидается, что окончательное решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.

Напомним, что недавно Евро-2020 был перенесен на 2021 год.

Коронавирус и футбол