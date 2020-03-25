Президент «Сампдории»: «Чемпионат надо завершать сейчас, на этих позициях»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро выступил с предложением не доигрывать нынешний сезон чемпионата Италии в связи с пандемией коронавируса.

Следующий сезон Серии А должен начинаться так же, как начинался этот. Так что нынешний сезон, на мой взгляд, надо завершать сейчас.

Борьба за Скудетто? Знаю, что Лотито (Прим. — президент «Лацио») меня убьёт, но такова жизнь. Я считаю, что сезон нужно заканчивать здесь, на этих позициях.

Давайте допустим, что мы дадим командам время с 4 апреля по 4 мая на подготовку, а затем играем оставшиеся 12 туров. Получается, что играть мы будем до августа. А что делать со следующим сезоном? Так что давайте начинать думать уже о нём.