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Ширер: «Анри и Агуэро — великие бомбардиры, авторы великих голов»

сегодня, 21:44

Бывший нападающий сборной Англии, легенда «Ньюкасла» Алан Ширер высоко отозвался о форварде «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и бывшем нападающем «Арсенала» Тьерри Анри.

Агуэро скоро 32 года, а он по-прежнему забивает голы всевозможными способами. Понятно, что он в составе великолепной команды, но он забил 180 с лишним голов за 260 матчей, да и посмотрите на его трофеи.

Хорошо отношусь и к Анри, но Тьерри отличался от него. Сейчас нападающие играют немного другую роль на поле. Сейчас мало центральных нападающих, есть просто нападающие. Но главное всегда – ты должен забивать голы. И Тьерри, и Серхио - не просто великие бомбардиры, но и авторы великих голов.

Недавно Агуэро заявил, что постарается побить рекорд Ширера по голам в АПЛ.

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