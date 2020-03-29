Ширер: «Анри и Агуэро — великие бомбардиры, авторы великих голов»

Бывший нападающий сборной Англии, легенда «Ньюкасла» высоко отозвался о форварде «Манчестер Сити» и бывшем нападающем «Арсенала» .

Агуэро скоро 32 года, а он по-прежнему забивает голы всевозможными способами. Понятно, что он в составе великолепной команды, но он забил 180 с лишним голов за 260 матчей, да и посмотрите на его трофеи.

Хорошо отношусь и к Анри, но Тьерри отличался от него. Сейчас нападающие играют немного другую роль на поле. Сейчас мало центральных нападающих, есть просто нападающие. Но главное всегда – ты должен забивать голы. И Тьерри, и Серхио - не просто великие бомбардиры, но и авторы великих голов.