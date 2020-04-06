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Рыжиков: «Осознаю, что „Спартак“ — самый большой клуб в России»

вчера, 22:42

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков вспомнил о несостоявшемся переходе в «Спартак».

Осознаю, что «Спартак» — самый большой клуб. С героической историей… Да, был такой вариант, была названа сумма, пришло трансферное письмо. Но все решил разговор с Бердыевым. Вся эта тягомотина с переходом длилась где-то две недели, я чувствовал себя в это время не в своей тарелке. Вроде и болел за «Спартак» в детстве… Потом следил за ними, а команда Романцева — вообще лучшая в России. Папа болел за «Спартак», да и вся семья. Желание перейти было.

Но Бердыев выполнил все пожелания мои и агента. И я решил, что не стоит уходить от тех людей, которые тебе доверили и которые попросили остаться, помочь. Не только я дал многое «Рубину», но и «Рубин» мне. Возможно, потом пожалею. Но пока… Мы выиграли Суперкубок, Кубок… Я 10 прекрасных лет отыграл в Казани. Пока все устраивает. А в «Спартак» пришел другой вратарь — Андрей Дикань, у него тоже все хорошо получилось.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 11:43
Два чемпионства, победы над Барсой, Интером - это попылил?)))) И Рыжиков не пропускал 10 от Порту, 9 от Зенита, 5 от Динамо) Дикань по-человечески вызывает уважения, но в игровом плане Рыжиков просто куда успешнее его
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 11:26
    От того, что гора не идёт к Магомету, она остаётся горой.
    свинина
    свинина
    сегодня в 11:22
    быль, миф, пропаганда
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    сегодня в 10:44
    раньше уважал его...теперь ..фу..
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил Некакойшенко
    сегодня в 03:25
    Всё идёт своим путём.Рыжиков славно по пылил за Рубин.Дикань очень не плохо отыграл за Спартак.Всё нормально.Жалеть смысла нет.Вот если б кто нибудь из них перешёл в Зенит, это был бы зашквар.
    Два чемпионства, победы над Барсой, Интером - это попылил?))))

    И Рыжиков не пропускал 10 от Порту, 9 от Зенита, 5 от Динамо) Дикань по-человечески вызывает уважения, но в игровом плане Рыжиков просто куда успешнее его
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:05, ред.
    По регалиям...количеству болельщиков - наверное да........но...
    "Титаник" тоже был самым большим кораблём 108 лет назад....
    И пока наверное Федун стоит у штурвала.... не видать этому кораблю счастливого плаванья...
    ("При чём с уважением отношусь к Леониду Арнольдовичу.)
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответил makkie
    сегодня в 00:59
    Всё идет своим чередом. Спартак подписал Диканя - по мне, так лучший кипер после Плетикосы. Да и Стипе мало в чём уступал. А Рыжиков поиграл в Рубине, в привычной среде, со "своим" тренером. Где гарантии, что он заиграл бы в Спартаке, в условиях постоянного давления?
    У Спартак на самом деле всегда с киперами проблем не было, Песьяков вроде тоже был не плох, Джанаев и тогда и сейчас хорошо играл, до сих пор помню какие мячи Плетикоса вытаскивал. Вот пожалуй Спартаку надо доверить подготовку нормального кипера для сборной России.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 00:47
    Сергею не о чем жалеть. Карьера его сложилась удачно и во многом благодаря тому, что он был верен одному клубу.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 00:37
    Всё идёт своим путём.Рыжиков славно по пылил за Рубин.Дикань очень не плохо отыграл за Спартак.Всё нормально.Жалеть смысла нет.Вот если б кто нибудь из них перешёл в Зенит, это был бы зашквар.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 00:02
    Все это осознают...но не все это признают)...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 23:36
    Не о чем жалеть. Славно попылил в. Рубине. Там же заработал любовь и ласковое "Рыжик". Про чемпионства скромно умолчал. Все сошлось в нем. И хороший семьянин, вратарь, человек.
    Грустное интервью, чувствуется. А может время такое..
    Удачи! Рыжик!
    Vave666
    Vave666 ответил makkie
    вчера в 23:20
    Всё идет своим чередом. Спартак подписал Диканя - по мне, так лучший кипер после Плетикосы. Да и Стипе мало в чём уступал. А Рыжиков поиграл в Рубине, в привычной среде, со "своим" тренером. Где гарантии, что он заиграл бы в Спартаке, в условиях постоянного давления?
    С Бердыевым обыграли Барсу и Баварию! Со Спартаком сам понимаешь...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 23:11, ред.
    Клуб Великий, но начало 21 века не великие для Спартака. К сожалению для нас болельщиков этого Славного клуба.
    makkie
    makkie
    вчера в 23:09
    Всё идет своим чередом.
    Спартак подписал Диканя - по мне, так лучший кипер после Плетикосы. Да и Стипе мало в чём уступал.

    А Рыжиков поиграл в Рубине, в привычной среде, со "своим" тренером.
    Где гарантии, что он заиграл бы в Спартаке, в условиях постоянного давления?
    Lazurny
    Lazurny
    вчера в 22:47, ред.
    Вовремя осознал, что идти в тарасовку - карьеру губить.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 22:47
    не стоит сожалеть)
    Comdiv
    Comdiv
    вчера в 22:43
    Большой клуб с пердивным содержанием.
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