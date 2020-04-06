Рыжиков: «Осознаю, что „Спартак“ — самый большой клуб в России»

Вратарь «Крыльев Советов» вспомнил о несостоявшемся переходе в «Спартак».

Осознаю, что «Спартак» — самый большой клуб. С героической историей… Да, был такой вариант, была названа сумма, пришло трансферное письмо. Но все решил разговор с Бердыевым. Вся эта тягомотина с переходом длилась где-то две недели, я чувствовал себя в это время не в своей тарелке. Вроде и болел за «Спартак» в детстве… Потом следил за ними, а команда Романцева — вообще лучшая в России. Папа болел за «Спартак», да и вся семья. Желание перейти было.

Но Бердыев выполнил все пожелания мои и агента. И я решил, что не стоит уходить от тех людей, которые тебе доверили и которые попросили остаться, помочь. Не только я дал многое «Рубину», но и «Рубин» мне. Возможно, потом пожалею. Но пока… Мы выиграли Суперкубок, Кубок… Я 10 прекрасных лет отыграл в Казани. Пока все устраивает. А в «Спартак» пришел другой вратарь — Андрей Дикань, у него тоже все хорошо получилось.