Прощай, Радди

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сегодня, 11:59

«Соккер.ру» вспоминает знаменитого тренера, скончавшегося накануне.

Сразу две печальные новости пришли из Испании. Сначала стало известно, что коронавирус унёс жизнь матери Хосепа Гвардиолы. А вечером появилась информация об уходе Радомира Антича. В этом случае вирус не причём. 71-летний тренер умер от тяжёлой болезни поджелудочной железы.

Радомир Антич был единственным тренером, успевшим поработать и с «Реалом», и с «Атлетико», и с «Барселоной». Наибольшего успеха он добился с «Атлетико». Под его руководством «матрасники» сделали дубль в сезоне 1995-96.

Радомир Антич был неплохим защитником. Играл за «Партизан» в конце шестидесятых и начале семидесятых. Однажды был вызван в сборную Югославии. В 28 лет Радомир уехал за границу. Сначала играл в «Фенербахче», потом провёл два года в «Сарагосе», а потом уже отправился в Англию, где подписал контракт со скромным «Лутоном». Там Радди (это прозвище дали сербу английские болельщики) стал ключевым игроком обороны. Не без его помощи «шляпники» поднялись в старый первый дивизион, где сумели продержаться три сезона. А если б не Антич, могло быть и два. Однажды гол Радомира в ворота «Манчестер Сити» спас «Лутон» от вылета.

Радомир, которому перевалило за тридцать, совмещал выступления за «шляпников» с учёбой на тренерских курсах. Приходилось часто мотаться по маршруту Лондон-Белград-Лондон. Но ещё будучи футболистом он получил диплом тренера. В 36 лет Радди оставил Англию, вернулся на родину и вошёл в тренерский штаб «Партизана». Он был правой рукой Ненада Бжековича в двух чемпионских сезонах. Но со сменившим Бжековича Фахрудином Юссуфи Антич не сработался. К тому же Радомир считал себя созревшим для самостоятельной практики.

После десятилетнего перерыва он вернулся в «Сарагосу», переживавшую не лучшие времена. С новым тренером арагонцы поднялись на пятое место и добились права выступать в Кубке УЕФА . Но тут возникла вакансия в самом «Реале». Мадридцы уволили Альфредо Ди Стефано. «Спартак» постарался, одержав одну из ярчайших побед в своей истории. Мало было смельчаков, готовых возглавить «королевский клуб». Если уж у великого Ди Стефано не вышло... Но Антич рискнул. Сначала стал исполняющим обязанности главного тренера, а летом был утверждён в качестве полноправного наставника.

Радди очень старался. Его «Реал» бросил вызов «Барселоне» Йохана Кройфа и долгое время шёл во главе Ла Лиги. И в Кубке УЕФА дела шли хорошо. Но руководству взбрело в голову заменить тренера в разгар сезона. После первого круга на «Сантьяго Бернабеу» снова объявился голландец Лео Бенхаккер. Видимо, в Мадриде посчитали, что Бенхаккер, принесший «сливочным» три чемпионских титула в восьмидесятые, снова принесёт трофеи. Но эта рокировка не принесла желаемого успеха. «Реал» притормозил на финише. Был выбит в полуфинале Кубка УЕФА итальянским «Торино». Затем в последнем туре мадридцы проиграли на Канарских островах «Тенерифе» и пропустили вперёд «Барсу». В финале Кубка короля «Реал» был бит соседями из «Атлетико». Но всё это случилось уже без Антича.

Радомир же уехал в Астурию, где принял по ходу сезона «Овьедо». И надо сказать, вовремя пришёл — спас астурийцев от вылета. Через год «Овьедо» закончил сезон девятым, там же и остался по итогам чемпионата 1994-95. При этом состав «королей Астурии» не изобиловал громкими именами. Не самые известные испанцы, несколько соотечественников (некторые после распада Югославии стали бывшими соотечественниками) самого тренера — Славиша Йоканович, Никола Йеркан, Янко Янкович. Очень вовремя прибыл списанный из «Реала» из-за частых травм обладатель Кубка чемпионов 1991 Роберт Просинечки. Антич очень хотел видеть в «Овьедо» Виктора Онопко. Капитан «Спартака» в итоге стал футболистом астурийского клуба, но Радди уже не было в команде. Он отправился в Мадрид, где добился наибольшего успеха в своей тренерской карьере.

«Атлетико» называли эшафотом для тренеров. Вздорный президент клуба Хесус Хиль менял наставников, как перчатки. «Лучше войти в клетку со львом, нежели в кабинет дона Чучо», — говорили в Испании. Но Радомир рискнул. И не прогадал. «Атлетико» выиграл и чемпионат Испании, и Кубок. Более того, он посидел на электрическом стуле три года.

Антич ещё два раза приходил в «Атлетико». И оба раза, чтобы исправлять ошибки своих знаменитых итальянских коллег. Сначала подчищал за Арриго Сакки, потом за Клаудио Раньери. Увы, во втором случае Радди лишь констатировал вылет «матрасников» из Ла Лиги.

Антич вернулся в «Овьедо» и там неудача. «Короли Астурии» не удержались в элите. Было отчего расстроиться. Радомир взял паузу. Но зимой его позвали в «Барселону». Снова на ремонтные работы. На этот раз за Луи ван Галом. Антич настоял на приглашении из «Лацио» длинноволосого аргентинского защитника Хуана Пабло Сорина, смело ввёл в основу молодых воспитанников клуба — вратаря Виктора Вальдеса, полузащитников Хави и Андреса Иньесту. «Барса» находилась в режиме турбулентности, то провал, то взлёт. Но контуры чего-то интересного уже начали просматриваться. Если б «сине-гранатовые» заняли место выше, чем шестое, глядишь, Античу дали бы работать и дальше. Но эту команду довёл до ума, а потом и до высот уже голландец Франк Райкард.

Радомир же отправился в Виго, спасать «Сельту». Не спас. Проработал девять встреч и ушёл. Потом были сборная Сербии, которую Антич вывел на чемпионат мира 2010. Но после неудачного старта в отборочном турнире Евро-2012 Радди написал заявление по собственному желанию и уехал в Китай, где поработал без особого успеха в двумя разными клубами. Антич понял, что пора уходить.

В последнее время Радомир Антич жил в Мадриде. На публике появлялся редко. Здоровье не позволяло. Тренер давно мучился с поджелудочной железой. Болезнь в итоге взяла верх.