Алекперов, Абрамович и Федун вошли в топ-20 рейтинга Forbes среди россиян

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров. Часть бизнесменов имеет отношение к футболу.
Возглавил рейтинг президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, чьё состояние оценивается в 19,7 млрд долларов.
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5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла») – 15,2 млрд
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7. Алишер Усманов (бывший совладелец лондонского «Арсенала») – 13,7 млрд
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10. Роман Абрамович (владелец «Челси») – 11,3 млрд
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13. Сулейман Керимов (бывший владелец «Анжи») – 10 млрд
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17. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») – 6,6 млрд
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20. Леонид Федун (владелец «Спартака») – 6,4 млрд
Ранее стало известно, что владелец «Челси» Роман Абрамович поможет французской коммуне Анти в борьбе с коронавирусом.
Дрянь купил жене — и рад.
А у Пеле — «шевроле»
В Рио-де-Жанейро.
https://www.youtube.com/watch?v=myM_YfSpvvI
Дрянь купил жене — и рад.
А у Пеле — «шевроле»
В Рио-де-Жанейро.
Аж 2 представителя Лукойла ....))х....Цорну - поле непаханное...Есть где развернуться....Тряси кубышку с другом Доминико еще пару лет- никто не заметит...)).
Аж 2 представителя Лукойла ....))х....Цорну - поле непаханное...Есть где развернуться....Тряси кубышку с другом Доминико еще пару лет- никто не заметит...)).
Что касается влиятельных хозяев, то куда Федуну против госресурса?!)))
Миллер: "Все пропьем но и Зенит опозорим!")))
Что касается влиятельных хозяев, то куда Федуну против госресурса?!)))
Миллер: "Все пропьем но и Зенит опозорим!")))