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Алекперов, Абрамович и Федун вошли в топ-20 рейтинга Forbes среди россиян

сегодня, 04:10

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров. Часть бизнесменов имеет отношение к футболу.

Возглавил рейтинг президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, чьё состояние оценивается в 19,7 млрд долларов.

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5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла») – 15,2 млрд

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7. Алишер Усманов (бывший совладелец лондонского «Арсенала») – 13,7 млрд

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10. Роман Абрамович (владелец «Челси») – 11,3 млрд

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13. Сулейман Керимов (бывший владелец «Анжи») – 10 млрд

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17. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») – 6,6 млрд

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20. Леонид Федун (владелец «Спартака») – 6,4 млрд

Ранее стало известно, что владелец «Челси» Роман Абрамович поможет французской коммуне Анти в борьбе с коронавирусом.

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Источник: forbes.ru
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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:04
одни не русские). Потанин еврей или Русский? А Рыболовлев?
Roman73
Roman73
сегодня в 08:49
Я сижу на нуле, —
Дрянь купил жене — и рад.
А у Пеле — «шевроле»
В Рио-де-Жанейро.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:49
Все народное достояние на Педро Рош и Тилей-Кралей пустили....
Аж 2 представителя Лукойла ....))х....Цорну - поле непаханное...Есть где развернуться....Тряси кубышку с другом Доминико еще пару лет- никто не заметит...)).
VIPded
VIPded
сегодня в 08:46, ред.
Прям гордимся ними...)))
ziborock
ziborock ответил cska vperiod
сегодня в 08:31
Странно, что там нет миллера.
Миллер скоро из за Зенита весь Газпром по ветру пустит!
ziborock
ziborock ответил Lazurny
сегодня в 08:30, ред.
У спартака такие влиятельные хозяева, а команда пердивная.
Спартак сыграл с Динамо Минск 87 игр и более 2-ух мячей от них не пропускал при этом забивал и 7 и 8! Так кто пердивнее Спартак или Зенит! Минчане к слову вам и раньше и по 3 и по 4 и по 5 отгружали, да и по победам у вас с ними равенство - по 25, так что команды ваши одного уровня (Минчане, без обид)!)))
Что касается влиятельных хозяев, то куда Федуну против госресурса?!)))
Миллер: "Все пропьем но и Зенит опозорим!")))
Лиговский
Лиговский ответил cska vperiod
сегодня в 08:15
Странно, что там нет миллера.
Странно, что там нет урки гинера.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 08:14
У спартака такие влиятельные хозяева, а команда пердивная.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:49
Бабло у них аш из ушей лезет.
RUSTY8
RUSTY8 ответил cska vperiod
сегодня в 07:32
Странно, что там нет миллера.
Выборочно помогает...подписывает для эрфеэс топ-тренера и царю шхуны дарит
VAN ARM
VAN ARM ответил cska vperiod
сегодня в 07:12
Странно, что там нет миллера.
даже форбс не знает сколько у него бабла)))
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
сегодня в 07:09
а роман абрамович не хочет россии там помоч?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:25, ред.
Странно, что там нет миллера.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:12
самые богатые
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