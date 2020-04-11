«Рома» планирует вернуть Эль-Шаарави

Corriere dello Sport сообщает, что «Рома» хочет вернуть в свои ряды нападающего «Шанхай Шэньхуа» Стефана Эль-Шаарави.
27-летний футболист выступал за римский клуб с 2016 по 2019 год.
Римляне даже готовы включить в сделку по Фараону двух игроков своей команды — Хавьера Пасторе и Диего Перотти.
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Две "а" должны быть в первом слоге.
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Две "а" должны быть в первом слоге.