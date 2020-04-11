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«Рома» планирует вернуть Эль-Шаарави

сегодня, 09:20

Corriere dello Sport сообщает, что «Рома» хочет вернуть в свои ряды нападающего «Шанхай Шэньхуа» Стефана Эль-Шаарави

27-летний футболист выступал за римский клуб с 2016 по 2019 год. 

Римляне даже готовы включить в сделку по Фараону двух игроков своей команды — Хавьера Пасторе и Диего Перотти

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Ekkimukk
Ekkimukk ответил Leha-ha50
сегодня в 11:58
.....в свои ряды нападающего «Шанхай Шэньхуа» Стефана Эль-ШарААви. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Две "а" должны быть в первом слоге.
Спасибо, подправили.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:29
что то в риме совсем плохо) на китайскую барахолку потянуло)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:56
.....в свои ряды нападающего «Шанхай Шэньхуа» Стефана Эль-ШарААви.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Две "а" должны быть в первом слоге.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:53
А что планирует сам Эль - Шаарави???
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:28
Теперь Стефан подумает вернуться или бабла накосить.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 09:21
Заработал в Китае денег, можно и вернуться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:21
Хороший игрок для приличной команды ;)
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