Тренер молодёжного «Спартака»: «Хотим возобновить тренировки 30 апреля»

Главный тренер молодежного «Спартака» рассказал, когда команда планирует возобновить тренировки.

Очень трудно сейчас что-то предполагать или загадывать. Хотели 30 апреля встретиться. До этой даты в отпуске. Мы даже что-то уже готовим на ближайшие дни после выхода из отпуска. Есть предварительная программа работы. Но это опять-таки только наши планы. Сейчас даже непонятно: когда сможем возобновить чемпионат и возобновим ли вообще? Так что режим подготовки также будет меняться.