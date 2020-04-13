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Тренер молодёжного «Спартака»: «Хотим возобновить тренировки 30 апреля»

сегодня, 11:57

Главный тренер молодежного «Спартака» Алексей Лунин рассказал, когда команда планирует возобновить тренировки.

Очень трудно сейчас что-то предполагать или загадывать. Хотели 30 апреля встретиться. До этой даты в отпуске. Мы даже что-то уже готовим на ближайшие дни после выхода из отпуска. Есть предварительная программа работы. Но это опять-таки только наши планы. Сейчас даже непонятно: когда сможем возобновить чемпионат и возобновим ли вообще? Так что режим подготовки также будет меняться.

В конце прошлого года совет директоров «Спартака» положительно оценил результаты молодежки.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил cska vperiod
сегодня в 12:44
Эта новость совсем никому неинтересна.
Ты специально зашёл, чтобы об этом написать?)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:22
Эта новость совсем никому неинтересна.
beefs
beefs
сегодня в 11:57
не рано, а то потом жалеть будете
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