Жена Левандовски похвасталась мускулатурой мужа

Анна, жена форварда «Баварии» Роберта Левандовски, показала утреннее фото своего мужа.
Доброе утро всем! Сегодня завтрак с кофе был подан этим джентльменом.
Недавно поляк выставил игровую футболку на благотворительный аукцион.
Анна, жена форварда «Баварии» Роберта Левандовски, показала утреннее фото своего мужа.
Доброе утро всем! Сегодня завтрак с кофе был подан этим джентльменом.
Недавно поляк выставил игровую футболку на благотворительный аукцион.
похвастаться Левандовски может только уровнем футбола...этого вполне достаточно...
похвастаться Левандовски может только уровнем футбола...этого вполне достаточно...