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Жена Левандовски похвасталась мускулатурой мужа

сегодня, 13:21

Анна, жена форварда «Баварии» Роберта Левандовски, показала утреннее фото своего мужа.

Доброе утро всем! Сегодня завтрак с кофе был подан этим джентльменом.

Недавно поляк выставил игровую футболку на благотворительный аукцион. 

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:10, ред.
Ничего особенного...даже для спортсмена-любителя...
похвастаться Левандовски может только уровнем футбола...этого вполне достаточно...
Karabal
Karabal
сегодня в 13:51
Не стыдно похвастаться.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:46
Довыпендривается - уведут.
leopit
leopit
сегодня в 13:38, ред.
Спартачи тоже восхищаются мускулатурой друг друга....Особливо в сауне....
shlomo
shlomo
сегодня в 13:35
Молодец....следит за собой, не то что некоторые
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:23
Есть чем гордиться
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