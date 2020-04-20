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Трабукки: «Разница между богатыми и бедными клубами увеличится»

20 апреля 2020, 11:15

Известный агент Марко Трабукки поделился мнением о снижении зарплат футболистов во время пандемии коронавируса, а также заявил, что разница между клубами увеличится:

Думаю, что инициатива ФИФА разумна. Игроки пошли навстречу клубам, кто-то даже на 40% сокращения. Все с пониманием относятся к тяжелым временам. Обычно эти вопросы решаются на уровне капитана команды. Проблемы будут во втором и третьем дивизионе, это мой прогноз. Но Серия А и другие европейские чемпионаты вряд ли испытают большие проблемы.

На трансферном рынке будет дефляция. Цены на футболистов однозначно снизятся. Тяжело сказать на сколько, но на 20-25%, не меньше. Если сейчас Мбаппе или другой топ-футболист скажет, что хочет уйти из своего клуба, будут желающие заплатить за него 100 или 120 миллионов. Но боюсь, что разница между самыми богатыми 15 клубами Европы и всеми остальными станет еще больше.

Богатые не станут богаче. Просто доходы от телевидения, маркетинга и спонсоров всегда будут очень высоки. А средние и небольшие клубы идут в сторону рецессии. Для топ-15 клубов Европы призовые от участия в Лиге чемпионов — не очень значительны на сегодня, если это не победитель и не финалист турнира.

Ранее Трабукки раскритиковал игроков «Спартака» и ЦСКА за нарушение режима самоизоляции. 

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Aerobniy
Aerobniy
20 апреля в 19:39
Итак немалая.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 18:05
Это к бабке не ходи
Cap700
Cap700
20 апреля в 14:38
Она давно существует, от этого умирает футбол.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 14:09
она всегда была огромна!!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 12:40
Сильные мира сего воспользуются падением цен и скупят все перспективное. А потом цены опять пойдут вверх и можно будет перепродать хороший товар, но гораздо дороже.
VIPded
VIPded
20 апреля в 12:14
Очень многое изменится...
Дима Головашич
Дима Головашич ответ tmkf_tgj4zxn (раскрыть)
20 апреля в 11:39
Не на бюджет. А на кол-во трансферов за сезон. Вы хотите, чтобы у нас везде вместо клубов с нормальной инфраструктурой была Уфа, что ли?
DanjaG
DanjaG
20 апреля в 11:16
Дальше куда уже?
tmkf_tgj4zxn
tmkf_tgj4zxn
20 апреля в 11:16
Нужно вводить ограничения на бюджет клубов.
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 11:15
это всегда так есть
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