Л. Коне о досрочном завершении Лиги 1: «К сожалению, выбора не было»

Защитник «Страсбура» прокомментировал новость о досрочном завершении футбольного сезона во Франции в связи с пандемией коронавируса.

Это имеет смысл, ведь сейчас кризис, и с этой пандемией будет лучше поступить именно так.

Однако для спортсмена это тяжело. Я предпочёл бы сыграть в футбол, снова увидеть болельщиков. Ради общего благополучия, к сожалению, у нас не было выбора. Мы должны доверять словам премьер-министра.

Если нам придётся ждать до августа или сентября, это будет очень-очень долгое ожидание. Но такое решение было принято не просто так.