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Л. Коне о досрочном завершении Лиги 1: «К сожалению, выбора не было»

сегодня, 01:51

Защитник «Страсбура» Ламин Коне прокомментировал новость о досрочном завершении футбольного сезона во Франции в связи с пандемией коронавируса.

Это имеет смысл, ведь сейчас кризис, и с этой пандемией будет лучше поступить именно так.

Однако для спортсмена это тяжело. Я предпочёл бы сыграть в футбол, снова увидеть болельщиков. Ради общего благополучия, к сожалению, у нас не было выбора. Мы должны доверять словам премьер-министра.

Если нам придётся ждать до августа или сентября, это будет очень-очень долгое ожидание. Но такое решение было принято не просто так.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:43
А как же теперь ЕК ???
ДСА
ДСА
сегодня в 02:21
Выбор есть, можно подождать.
Clavан
Clavан
сегодня в 02:15
Жалко, что так произошло.
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