Шунин: «Стараюсь чаще выходить на улицу»

Голкипер «Динамо» рассказал о досуге во время самоизоляции.

Люблю заниматься всем, что касается шашлыков. Костер разжечь, мясо замариновать, картошку запечь. Один раз разделывал рыбу – получилось вкусно, но больше браться за это не буду. Испачкал на кухне все что можно. Пока на этом свои кулинарные эксперименты оставил.

Выбор, где самоизолироваться, был небольшой: либо к родителям ехать, они живут за городом, либо остаться в квартире, которую мы с женой снимаем в Москве, но она совсем маленькая. Выбрали третий вариант – недавно закончили ремонт на даче, в Конаково, сюда и приехали. Здесь просторный дом, природа, с посторонними людьми не пересекаешься.

Стараюсь чаще выходить на улицу, гулять на природе. Дома есть стол для пинг-понга, так что играем с отцом после тренировок. Фильмы смотрим, сериалы, но телевизор стараемся по минимуму включать, честно говоря. Моя жена пишет картины, например. А еще играем в «Эрудит» – старая тема. Нужно поднапрячься, чтобы составить слово, – действительно интересно. Каждый футболист умеет играть в бридж. Обычно на сборах между тренировками режемся, когда время есть. А я решил маму и жену научить – им нравится. По вечерам садимся, у них уже неплохо получается. Видеоигры не любил никогда, но на карантине пару матчей в FIFA 20 провел. А на базе до этого еще в NHL рубились. Но особо не затягивает – видимо, с детства отложилось, когда родители запрещали компьютерные игры.

Я бы посоветовал сейчас не новые фильмы смотреть, а те, что уже стали классикой. «1+1» в мой топ-5 входит однозначно, как и «Миллионер из трущоб». «Остров» и «Волк с Уолл-стрит» с Ди Каприо, еще «Власть» с Кристианом Бэйлом. «Богемская рапсодия» запомнилась тоже. Из менее известных посоветую «Капернаум» – достаточно тяжелая, но захватывающая история мальчика из бедной бейрутской семьи; и «Отель Мумбаи: Противостояние» – триллер на основе реальных событий, терактов в Индии.

Последнее из прочитанного – автобиография Алекса Фергюсона, великого тренера «Манчестер Юнайтед». Теперь читаю про Майка Тайсона и купил несколько книг по психологии – «НИ СЫ» Джена Синсеро, например.