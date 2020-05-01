Агент Давыдова: «Он просто поделился ситуацией. Никого не обвинял»

Иван Бакулин, являющийся агентом бывшего форварда московского «Спартака» , дал свои комментарии о ситуации с тем, что его клиент не может попасть в Россию.

Денис написал не о том, что никто не прилетает и не забирает его, он в таком же положении как и тысячи других россиян. Денис написал о том, что возможность вернуться есть. Самолет летит в Москву. Он купил билет.

Но пассажиров, которые хотели полететь на этом самолете, не пустят в Россию. Вот и весь посыл. Он просто поделился своей ситуацией. Никого не обвиняя.