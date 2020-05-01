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Агент Давыдова: «Он просто поделился ситуацией. Никого не обвинял»

сегодня, 20:20

Иван Бакулин, являющийся агентом бывшего форварда московского «Спартака» Дениса Давыдова, дал свои комментарии о ситуации с тем, что его клиент не может попасть в Россию.

Денис написал не о том, что никто не прилетает и не забирает его, он в таком же положении как и тысячи других россиян. Денис написал о том, что возможность вернуться есть. Самолет летит в Москву. Он купил билет.

Но пассажиров, которые хотели полететь на этом самолете, не пустят в Россию. Вот и весь посыл. Он просто поделился своей ситуацией. Никого не обвиняя.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:53
Элементарно просто, знаю зачем, но не могу это написать, это будет грубое нарушения правил этого сайта, меня могут забанить до навсегда, и будут правы! Я не преступаю красную черту, даже в поисках правды, законы, правила надо уважать и не нарушать!
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 20:45
Для клонов VAN ARMа, раговаривающих между собой.

То что ты не честно играешь и хочешь любой ценой выиграть, на сайте давно все поняли, для этого ты завел друга модератора Арбитра, которого тоже давно раскусили, он придумал тебе для победы конкурс и гасит всех подряд для твоего продвижения. Надеюсь модератора Арбитра скоро погонят вон, а ты со своими клонами ввиду скудоумия опять всё проиграешь.
VAN ARM
VAN ARM ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 20:44
если честно то не очень понимаю зачем ему это))
Аpбитр
Аpбитр ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 20:41
Все нормально, проверил, жду когда отпишется Михаил Славнов. :)
Согласен он на такой ход или нет.
Q-J-G
Q-J-G ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:34
Зайди в Конкурс прогнозов, не пожалеешь!
Q-J-G
Q-J-G ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 20:32
Вот видите, то, о чём я неоднократно писал!!! Наглости его нет предела, я об ответе его Вам, на Ваш комментарий. Что тогда говорить о простых юзерах, которые многое понимают, но боятся его и полчища его клонов!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:32
тогда он очень умело всё это скрывал))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:26
Материальный фактор вырос
и над толпой он их поднял,
но тут пришёл коронавирус
и всех зас%ранцев подровнял.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:26
Быть хрющей это приговор.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:21
Неслабо он поплакал.
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