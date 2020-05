Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» поздравила экс-футболиста с днем рождения.

Сегодня бывшему хавбеку МЮ исполняется 45 лет.

A star was born on this day 45 years ago – happy birthday, Becks! 🎁🌟 pic.twitter.com/vGw0ml2oik