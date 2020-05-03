Мостовой: «Надеюсь, падение рынка вернёт футболистов с небес на землю»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой согласился с мнением о том, что современные футболисты в России получают необоснованно большие деньги.

Я согласен с Тихоновым. Нынешние контракты искусственно раздуты. Я не говорю, что футболисты не должны получать много. Это тяжелый труд. Но раньше нам говорили так: чтобы получить что-то, сначала заслужи. А сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы — можно брать сигару и курить…

Надеюсь, что неминуемое падение рынка вернет футболистов с небес на землю. Они осознают, что значит зарабатывать деньги, а не просто получать. Сколько уже примеров было: человек выстрелит в одном сезоне, получит прессу, выгодный контракт, и через два года никто не помнит, как его зовут. Такого уже не будет.