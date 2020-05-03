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Мостовой: «Надеюсь, падение рынка вернёт футболистов с небес на землю»

вчера, 23:26

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой согласился с мнением Андрея Тихонова о том, что современные футболисты в России получают необоснованно большие деньги. 

Я согласен с Тихоновым. Нынешние контракты искусственно раздуты. Я не говорю, что футболисты не должны получать много. Это тяжелый труд. Но раньше нам говорили так: чтобы получить что-то, сначала заслужи. А сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы — можно брать сигару и курить…

Надеюсь, что неминуемое падение рынка вернет футболистов с небес на землю. Они осознают, что значит зарабатывать деньги, а не просто получать. Сколько уже примеров было: человек выстрелит в одном сезоне, получит прессу, выгодный контракт, и через два года никто не помнит, как его зовут. Такого уже не будет.

Ранее Мостовой поделился мнением о возможном возобновлении сезона в РПЛ

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beefs
beefs
вчера в 23:56
хотелось бы чтоб сбылись ваши слова
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:28
Все на это надеются
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