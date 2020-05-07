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Перин: «Я очень скучаю по мячу»

сегодня, 09:25

Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии. 

Мысленно никто никогда не отрывался, мы всегда тренировались дома. У нас разные идеи, кто-то хочет начать играть, кто-то боится. Я очень скучаю по мячу. Считаю, что здоровье должно быть на первом месте. 

Мы знаем, что возобновляя сезон, будут небольшие случаи заражения, но очень важно управлять ситуацией, как в Германии. Фактор ответственности будет основополагающим, ответственность за жизнь других людей будет давить на всех.

Ранее Перин признался, что его кумиром является Джанлуиджи Буффон

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Все скучают по футболу.
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