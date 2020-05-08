Преступники ограбили дом Лэмпарда и покойного владельца «Лестера»

1588885807

сегодня, 00:10

Банда злоумышленников ограбила дом наставника «Челси» и покойного владельца «Лестера» Вишая Шриваддханапрабха.

Дом Лэмпарда был ограблен десять дней назад, а теперь преступники совершили налет на дом Шриваддханапрабха, который погиб в результате крушения вертолета в 2018 году. По словам полиции, налет совершила одна и та же банда преступников.

Из дома бывшего владельца «Лестера», который оставался нетронутым с момента его гибели, были украдены ценности на сумму более 1 млн фунтов. Из дома Лэмпарда в были украдены украшения и часы босса «синих», а также его супруги. Все это на сумму около 60 тысяч фунтов.

Ранее бывший защитник «„Челси“ Эшли Коул также стал жертвой ограбления.