Пирло: «Тонали обладает более полным набором игровых качеств, чем я»

Экс-полузащитник «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии поделился мнением о 20-летнем соотечественнике, хавбеке «Брешии» .

Говорят, что он может стать моим «наследником», но я не вижу настолько много общего.

Тонали – футболист другого типа. Он намного более совершенный игрок как в оборонительном аспекте, так и в построении атак. Он обладает набором моих характеристик вкупе с качествами других игроков.

Это самый перспективный из полузащитников. Он, несомненно, станет выдающимся футболистом.