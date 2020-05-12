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Пирло: «Тонали обладает более полным набором игровых качеств, чем я»

сегодня, 07:40

Экс-полузащитник «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло поделился мнением о 20-летнем соотечественнике, хавбеке «Брешии» Сандро Тонали.

Говорят, что он может стать моим «наследником», но я не вижу настолько много общего.

Тонали – футболист другого типа. Он намного более совершенный игрок как в оборонительном аспекте, так и в построении атак. Он обладает набором моих характеристик вкупе с качествами других игроков.

Это самый перспективный из полузащитников. Он, несомненно, станет выдающимся футболистом.

Ранее появился слух о том, что Тонали изъявил желание продолжить карьеру в «Интере».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 09:06
если сам Пирло такое говорит,то нам нужен именно он!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:19, ред.
Авансов выдал много
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:41
Довольно самокритично высказался...
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