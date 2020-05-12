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Пике о возобновлении тренировок: «Видимся с Месси только на парковке»

сегодня, 07:58

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что не контактирует с капитаном команды Лионелем Месси во время возобновившихся тренировок «сине-гранатовых» на базе клуба.

Мы практически не контактируем, потому что тренируемся на разных полях. Мы вообще не пересекаемся. По телефону мы с Лео говорим о других вещах, мы по-прежнему на связи, но я не видел, как он тренируется.

Я в группе с Серхи Роберто и Бускетсом. И одно из полей только для нас троих. Мы меняемся. Что касается Лео, с ним мы видимся только на парковке, он сидит внутри машины. Мы не контактируем.

Пике также признался, что не был бы рад досрочному завершению сезона, несмотря на лидерство «Барселоны» в чемпионате.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 09:16
Что поделаешь, такие времена настали.
112910415
112910415
сегодня в 08:51
как сильно изменился мир !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:32
Это уже перебор.
beefs
beefs
сегодня в 08:01
попал не в ту группу
ДСА
ДСА
сегодня в 08:01
Больше всех боятся за Месси.
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