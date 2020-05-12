Пике о возобновлении тренировок: «Видимся с Месси только на парковке»

Защитник «Барселоны» рассказал, что не контактирует с капитаном команды во время возобновившихся тренировок «сине-гранатовых» на базе клуба.

Мы практически не контактируем, потому что тренируемся на разных полях. Мы вообще не пересекаемся. По телефону мы с Лео говорим о других вещах, мы по-прежнему на связи, но я не видел, как он тренируется.

Я в группе с Серхи Роберто и Бускетсом. И одно из полей только для нас троих. Мы меняемся. Что касается Лео, с ним мы видимся только на парковке, он сидит внутри машины. Мы не контактируем.