Форвард «Атлетика» Уильямс: «После такой паузы мяч кажется квадратным»

Форвард «Атлетика» рассказал о первых тренировках на клубной базе после выхода из самоизоляции. Команды готовятся к возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Я с нетерпением жду матчей, очень рад, что снова чувствую себя футболистом после стольких дней простоя. Жаль не могу обнять своих товарищей по команде. Я надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к тренировкам в нормальном режиме.

Скажу честно, мяч казался квадратным, а не круглым. Вы теряете чувствительность после столь долгого времени без мяча. Воссоединиться с мячом было тяжело, но приятно.