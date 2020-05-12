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Д. Суарес: «Тренировки с Месси и Иньестой были очень мощными»

сегодня, 16:41

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес, с 2016 по 2019 год выступавший за «Барселону», рассказал о тренировках с нападающим Лионелем Месси и Андресом Иньестой.

Наверное, если бы я остался в «Ман Сити», то имел бы больше игровой практики, но я решил перейти в «Барсу». Это был верный шаг — я много играл за первую команду.

Тренировки с Лионелем Месси и Андресом Иньестой — это очень мощно. Лео – лучший, а Андрес является для меня примером. Мне не терпелось научиться чему-то у них и играть вместе с ними.

Месси тренируется точно так же, как и играет. Он любит побеждать и делает это на каждом занятии.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:59
Настолько многому научился, что оказался в Сельте рядом с Федей.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:38
Воспоминания
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:00
Влияние Иньесты и Хави были огромны в той Барсе! Щас это не та Барса!
VIPded
VIPded
сегодня в 16:42
Пора мемуары писать...)))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:42
Хорошо, когда хорошие воспоминания
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:42
Да любые трени нужно проводить мощно...
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