Д. Суарес: «Тренировки с Месси и Иньестой были очень мощными»

Полузащитник «Сельты» , с 2016 по 2019 год выступавший за «Барселону», рассказал о тренировках с нападающим и .

Наверное, если бы я остался в «Ман Сити», то имел бы больше игровой практики, но я решил перейти в «Барсу». Это был верный шаг — я много играл за первую команду.

Тренировки с Лионелем Месси и Андресом Иньестой — это очень мощно. Лео – лучший, а Андрес является для меня примером. Мне не терпелось научиться чему-то у них и играть вместе с ними.

Месси тренируется точно так же, как и играет. Он любит побеждать и делает это на каждом занятии.