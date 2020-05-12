Конте: «Для меня было большой честью тренировать Джона Терри»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился воспоминаниями о своей работе в «Челси» с Джоном Терри.
Для меня было большой честью быть тренером такой легенды «Челси», как Джон Терри.
Мы говорим о прекрасном человеке, а уже потом о топ-игроке. Он очень помог мне в моем первом сезоне на поле и вне его. Он был очень важен на тренировочной площадке, во время занятий, чтобы поддерживать высокую концентрацию.
Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Итальянский специалист привел «синих» к победе в АПЛ и Кубке Англии. Терри завершил карьеру в 2018 году. На данный момент экс-защитник работает ассистентом главного тренера в «Астон Вилле».