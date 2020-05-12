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Конте: «Для меня было большой честью тренировать Джона Терри»

сегодня, 16:30

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился воспоминаниями о своей работе в «Челси» с Джоном Терри.

Для меня было большой честью быть тренером такой легенды «Челси», как Джон Терри.

Мы говорим о прекрасном человеке, а уже потом о топ-игроке. Он очень помог мне в моем первом сезоне на поле и вне его. Он был очень важен на тренировочной площадке, во время занятий, чтобы поддерживать высокую концентрацию.

Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Итальянский специалист привел «синих» к победе в АПЛ и Кубке Англии. Терри завершил карьеру в 2018 году. На данный момент экс-защитник работает ассистентом главного тренера в «Астон Вилле».

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Все комментарии
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 16:56
А жена парика вообще была в экстазе. Аха-ха)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:45
Я думал скажет о своих макаронниках))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:42
Конте высоклассный тренер.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:32
Джоном Терри....это почти легенда
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:32
Терри настоящий капитан
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