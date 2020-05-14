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Клубы АПЛ договорились о продлении контрактов с игроками до конца сезона

14 мая 2020, 19:01

На собрании, которое состоялось в понедельник, клубы Премьер-Лиги единогласно согласились на то, чтобы им было разрешено заключать с игроками краткосрочные контракты, срок действия которых истекает 30 июня этого года.

Клубы были обеспокоены истечением контрактов с игроками, ведь сезон в АПЛ может продлиться после 30 июня. Таким образом, клубы и игроки могут по обоюдному согласию продлить свои контракты после 30 июня до конца сезона. Клубы и игроки теперь должны будут до 23 июня согласовать условия продления.

Ричард Мастерс, исполнительный директор Премьер-Лиги, сказал:

Сегодня мы решили, насколько это возможно, обеспечить, чтобы клубы завершили сезон тем же составом, который был у них до приостановки кампании.

Игроки могут продлить свои контракты после 30 июня до конца сезона, но это должно быть согласовано обеими сторонами.

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Все комментарии
Медив
Медив
14 мая в 21:07
Ну и какой игрок на это согласится? У них уже договорённости с другими клубами, которые запретят им рисковать получить травму. Пусть разрешат тогда дозаявить игроков вместо тех, кто не захочет продлить контракт.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 20:48
Пример для остальных
112910415
112910415
14 мая в 20:34
при наличии доброй воли всё возможно !
VIPded
VIPded
14 мая в 19:41
Это правильно и по мнению ФИФА.
shlomo
shlomo
14 мая в 19:32
Мудрое и справедливое решение
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 19:09
Так будет честнее.
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