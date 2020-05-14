Клубы АПЛ договорились о продлении контрактов с игроками до конца сезона

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14 мая 2020, 19:01

На собрании, которое состоялось в понедельник, клубы Премьер-Лиги единогласно согласились на то, чтобы им было разрешено заключать с игроками краткосрочные контракты, срок действия которых истекает 30 июня этого года.

Клубы были обеспокоены истечением контрактов с игроками, ведь сезон в АПЛ может продлиться после 30 июня. Таким образом, клубы и игроки могут по обоюдному согласию продлить свои контракты после 30 июня до конца сезона. Клубы и игроки теперь должны будут до 23 июня согласовать условия продления.

Ричард Мастерс, исполнительный директор Премьер-Лиги, сказал: