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Мостовой: «Я не знаю, кто такой Николич. Это непонятный выбор»

14 мая 2020, 19:40

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

Я буду поддерживать Сёмина, работой всё доказал. Но любого тренера кто-то должен всегда заменить. Но главный вопрос — кто? Николич? Это непонятный выбор. Я не знаю, кто это такой. За что убрали Сёмина? Контракт не продлили, и всё тут, здесь причины не нужны, возраст играет свою роль.

Вряд ли «Локо» ждёт понижение на пятое-седьмое место, у них хорошая команда. Если берут нового тренера, то это всегда новые трансферы. Не стоит бояться за «Локомотив» без Сёмина. В футбольном плане всё должно быть нормально. Тем более Сёмин может остаться в клубе.

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Все комментарии
Gensmo
Gensmo
вчера в 00:43
Мостовой на себя бы лучше посмотрел.
Палыч82
Палыч82
14 мая в 23:28
Александру бы бросать пагубные пристрастия, взяться за тренерские курсы и практику с самых низов. А так надеяться, что тебя в какой-нибудь серьезный клуб пригласят с бухты-барахты, очень наивно
minai
minai
14 мая в 21:21
Тот, кто низвергнет Локо далеко вниз.
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 21:16
саша ты как всегда и вашим и нашим))) своего мнения нет)))
112910415
112910415
14 мая в 20:48
будущее в тумане
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 20:37
Кикнадзе пилит сук на котором сидит.
STVA 1
STVA 1
14 мая в 19:48
Никто не знает
VIPded
VIPded
14 мая в 19:41
Не знаешь, так молчи...
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