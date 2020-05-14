Мостовой: «Я не знаю, кто такой Николич. Это непонятный выбор»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход с поста главного тренера «Локомотива».

Я буду поддерживать Сёмина, работой всё доказал. Но любого тренера кто-то должен всегда заменить. Но главный вопрос — кто? Николич? Это непонятный выбор. Я не знаю, кто это такой. За что убрали Сёмина? Контракт не продлили, и всё тут, здесь причины не нужны, возраст играет свою роль.

Вряд ли «Локо» ждёт понижение на пятое-седьмое место, у них хорошая команда. Если берут нового тренера, то это всегда новые трансферы. Не стоит бояться за «Локомотив» без Сёмина. В футбольном плане всё должно быть нормально. Тем более Сёмин может остаться в клубе.