Мутко: «Сёмин – это целая эпоха в футболе»

1589477306

вчера, 20:28

Бывший министр спорта России и экс-президент РФС Виталий Мутко высказался о главном тренере «Локомотива» после того, как стало известно, что вскоре тот покинет пост наставника московской команды.

Сёмин — это целая эпоха в футболе. Мы с ним в сборной прошли тяжелейший период. Я его уважаю, мы столько лет знакомы. С ним связаны все победы «Локомотива».

Ранее было объявлено, что «Локо» не будет продлевать контракт с Сёминым, рассчитанный до 31 мая. В июне главным тренером команды станет серб Марко Николич.