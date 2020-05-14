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Мутко: «Сёмин – это целая эпоха в футболе»

вчера, 20:28

Бывший министр спорта России и экс-президент РФС Виталий Мутко высказался о главном тренере «Локомотива» Юрии Сёмине после того, как стало известно, что вскоре тот покинет пост наставника московской команды.

Сёмин — это целая эпоха в футболе. Мы с ним в сборной прошли тяжелейший период. Я его уважаю, мы столько лет знакомы. С ним связаны все победы «Локомотива».

Ранее было объявлено, что «Локо» не будет продлевать контракт с Сёминым, рассчитанный до 31 мая. В июне главным тренером команды станет серб Марко Николич.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 21:20
Врагов он себе несметное количество заработал - это как пить дать!!!
112910415
112910415
вчера в 20:53
Эпоха. С большой буквы !
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:45
Кавалер ордена Александра Невского не хорошо поступили
VIPded
VIPded
вчера в 20:43
Палыч таки да - эпоха...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:39
Грузин решил подзаработать вот и всё.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:34
Бог не фраер, он все видит, аукнется еще Локо этот позорный выкрутас.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 20:32
Ты тоже целая эпоха. Эпоха подлости, лимита на легионеров и развала российского футбола.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:32
так даже с собакой не поступают. не то что с легендой!!
beefs
beefs
вчера в 20:28
чего же вы так с эпохой?
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