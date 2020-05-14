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Сычёв о Сёмине: «Не хочу верить, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет»

вчера, 20:16

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста наставника «железнодорожников».

Не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла, эпоха длиною в 25 лет. Но зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернётся в «Локо», ставший его домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать «большое человеческое спасибо» за всё и, конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру я не могу. Думаю, не только я.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла,эпоха длиною в 25 лет. Но зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернётся в «Локо», ставший его домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать «большое человеческое спасибо» за всё и, конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру я не могу. Думаю, не только я. #ЮрийПалычНашеВсе #СпасибоПалыч

Публикация от Дмитрий Сычев (@dsychev11)

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:51
ушла, и уже навсегда
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:51
Это точно. Эпоха!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:45
Палыч ещё вернётся.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:34
Че теперь "тесто" мять?!. Раньше надо было такие слова говорить.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:34
не думал что локо скатится до уровня хрюшек))))
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:32
Здоровья Палычу!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 20:28
Не бум торопиться, надеюсь на скорое возвращение Палыча.....в футбол то - точно!!!
drug01
drug01
вчера в 20:27
Верно говорит парень!!!!
beefs
beefs
вчера в 20:24
поверь, время никого не щадит
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 20:20
Прощай, легенда!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:18
Никто не хочет в это верить
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