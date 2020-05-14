Сычёв о Сёмине: «Не хочу верить, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет»

Бывший нападающий «Локомотива» прокомментировал уход с поста наставника «железнодорожников».

Не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла, эпоха длиною в 25 лет. Но зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернётся в «Локо», ставший его домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать «большое человеческое спасибо» за всё и, конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру я не могу. Думаю, не только я.