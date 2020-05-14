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Селюк: «Все победы „Локомотива“ связаны с Сёминым»

14 мая 2020, 19:12

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Локомотив» будут ждать провальные сезоны после ухода Юрия Сёмина с поста наставника клуба.

Все победы «Локомотива» связаны с Сёминым, у него были силы, которые он хотел отдать своему клубу. Должность свадебного генерала ему не подходит, он хотел жить клубом. Все болельщики сейчас высказывают презрение руководству!

Без Сёмина «Локомотив» снова будет «пятым колесом». Сейчас этот ход руководство сделало из-за коронавируса. Но из-за вируса и экономика будет хуже, многие клубы перестанут быть конкурентноспособными. Да, бюджет у них есть, но с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком» они бороться не будут. Будут где-то на пятом-шестом месте.

Ранее Селюк назвал отставку Сёмина «позором российского футбола».

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tuman960
tuman960 ответ shlomo (раскрыть)
14 мая в 21:42
И это правда...зря Палыча снимают...
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"За разврат его, за пьянство, за дебош!
— Кстати, вашего соседа забирают,
негодяя,
Потому что он на Берию похож!"Высоцкий)
112910415
112910415
14 мая в 20:46
как-то так
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 20:36
Эра побед закончена.
VV V
VV V
14 мая в 19:56
Государственная помойка Локомотив отправила на пенсию залуженного тренера и человека !
P.S. очень стыдно болеть за государственный Локомотив, когда не достроен Московский Центральный Диаметр, очень стыдно за Локомотив.
shlomo
shlomo
14 мая в 19:14
И это правда...зря Палыча снимают...
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