Селюк: «Все победы „Локомотива“ связаны с Сёминым»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Локомотив» будут ждать провальные сезоны после ухода с поста наставника клуба.

Все победы «Локомотива» связаны с Сёминым, у него были силы, которые он хотел отдать своему клубу. Должность свадебного генерала ему не подходит, он хотел жить клубом. Все болельщики сейчас высказывают презрение руководству!

Без Сёмина «Локомотив» снова будет «пятым колесом». Сейчас этот ход руководство сделало из-за коронавируса. Но из-за вируса и экономика будет хуже, многие клубы перестанут быть конкурентноспособными. Да, бюджет у них есть, но с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком» они бороться не будут. Будут где-то на пятом-шестом месте.