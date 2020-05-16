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Медведев: «„Зенит“ не будет автоматически продлевать контракты с игроками»

сегодня, 19:27

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как клуб поступит с футболистами, у которых заканчиваются контракты в июне этого года:

Контракты автоматически не могут быть продлены, они будут продлены на основе переговоров с футболистами. Все ли футболисты дали согласие на продление соглашений? Давайте мы дождемся решения правительства о возобновлении чемпионата и уже тогда будем это обсуждать.

В июне 2020 года контракты истекают у голкипера Михаила Кержакова, защитников Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова, у полузащитников Далера Кузяева, Юрия Жиркова и Олега Шатова и у нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина, который останется в «Сочи» до конца сезона.

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tuman960
tuman960
сегодня в 21:14
из всех Кокорин,Дзюба-продлить,с остальными продлевать не нужно!!Кержаков-средний вратарь ,Смольников,Шатов-давно уже интереса не представляют,Жирков,Иванович-очень возрастные,Кузяев-тут сложнее,показывал себя очень хорошо,но какие то проблемы наверно!!!Вообщем "отряд не заметил потери бойцов"!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:29
Ждём результатов переговоров с футболистами
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:02, ред.
После того как сегодня прошла информация, что Фарфан из Локо заразился короновирусом, продолжение чемпионата можно и не дождаться.
Так что Медведев, думайте уже сейчас о контрактах своих игроков. А то могут и разбежаться.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:38
Сезон доиграем и под лигу Чемпионов надо будет укрепиться. С кем то нужно расставаться. Гыгыгы
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:36
Надо продлевать контракты до окончания чемпионата!
ИМХО.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:28
Ясно, что зарплату будут урезать.
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