Медведев: «„Зенит“ не будет автоматически продлевать контракты с игроками»

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сегодня, 19:27

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как клуб поступит с футболистами, у которых заканчиваются контракты в июне этого года:

Контракты автоматически не могут быть продлены, они будут продлены на основе переговоров с футболистами. Все ли футболисты дали согласие на продление соглашений? Давайте мы дождемся решения правительства о возобновлении чемпионата и уже тогда будем это обсуждать.

В июне 2020 года контракты истекают у голкипера , защитников и , у полузащитников , и и у нападающих и , который останется в «Сочи» до конца сезона.