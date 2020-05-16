Медведев: «„Зенит“ не будет автоматически продлевать контракты с игроками»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как клуб поступит с футболистами, у которых заканчиваются контракты в июне этого года:
Контракты автоматически не могут быть продлены, они будут продлены на основе переговоров с футболистами. Все ли футболисты дали согласие на продление соглашений? Давайте мы дождемся решения правительства о возобновлении чемпионата и уже тогда будем это обсуждать.
В июне 2020 года контракты истекают у голкипера Михаила Кержакова, защитников Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова, у полузащитников Далера Кузяева, Юрия Жиркова и Олега Шатова и у нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина, который останется в «Сочи» до конца сезона.
Так что Медведев, думайте уже сейчас о контрактах своих игроков. А то могут и разбежаться.
Так что Медведев, думайте уже сейчас о контрактах своих игроков. А то могут и разбежаться.
ИМХО.
ИМХО.