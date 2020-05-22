Гуренко: «У ЦСКА сейчас самый перспективный состав в России»

Бывший игрок «Локомотива» и экс-наставник минского «Динамо» прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с главным тренером .

Считаю, что следующий год работы будет определяющим для Ганчаренко. У ЦСКА сейчас самый перспективный состав в России, и новый сезон станет очень важным. Думаю, в очередном розыгрыше РПЛ Ганчаренко нужно будет выиграть чемпионат, чтобы договор с ним снова продлили. Молодые игроки ЦСКА должны уже полностью раскрыться. Да, они допускали детские ошибки, но сейчас уже заматерели, и следующий сезон будет определяющим для них.