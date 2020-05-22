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Гуренко: «У ЦСКА сейчас самый перспективный состав в России»

сегодня, 01:52

Бывший игрок «Локомотива» и экс-наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с главным тренером Виктором Ганчаренко.

Считаю, что следующий год работы будет определяющим для Ганчаренко. У ЦСКА сейчас самый перспективный состав в России, и новый сезон станет очень важным. Думаю, в очередном розыгрыше РПЛ Ганчаренко нужно будет выиграть чемпионат, чтобы договор с ним снова продлили. Молодые игроки ЦСКА должны уже полностью раскрыться. Да, они допускали детские ошибки, но сейчас уже заматерели, и следующий сезон будет определяющим для них.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:13
Как эти перспективные заматереют.
unoejk
unoejk ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 02:11
Оскорбления футбольных персон не является нарушением. Но есть много троллинга, поставил пока премодерацию.
beefs
beefs
сегодня в 02:07
Это мы увидим после первых матчей
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:57
Посмотрим на эти перспективы в будущем!!!
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