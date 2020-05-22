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Власти Ломбардии разрешили снести «Сан-Сиро»

сегодня, 11:32

Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии провела оценку стадиона «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») – домашней арены «Интера» и «Милана». Специалисты не признали объект частью культурно-исторического наследия и разрешили его снос.

У «Сан-Сиро» осталась лишь незначительная часть оригинальной архитектуры. При этом реконструкции стадиона осуществлялись менее 70 лет назад, так что арена не может попасть под положение о защите исторического наследия.

Напомним, что в нынешнем месяце «Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 19:29
Надо было им Николая Толстых из России выписывать.
Он бы стадион отстоял по минимальному количеству фрагментов:)
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 18:11
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9
    сегодня в 16:43
    Ранее ликвидировали клуб, теперь стадион. Прощай славный Милан! Прощай Сан-Сиро!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 16:17
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 16:00
      Легендарная поляна.
      abramjan
      abramjan
      сегодня в 15:58
      Ещё надо Камп ноу сравнять с землёй и мир станет реально чище..
      lobsterdam
      lobsterdam
      сегодня в 14:57
      этим застройщикам -девелоперам только дай волю, ничего святого...
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 14:55
      Ждем новости из Мадрида о сносе Сантьяго Бернабеу.
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS ответ DXTK (раскрыть)
      сегодня в 14:53
      за 10 дней, как больницу для больных коронавирусом
      STVA 1
      STVA 1 ответ Footbolista (раскрыть)
      сегодня в 14:26
      Сиро-Сан Х...
      idres
      idres
      сегодня в 14:22
      Жесть...уничтожают историю...
      dadrail
      dadrail
      сегодня в 14:21
      Ломать не строить...
      112910415
      112910415
      сегодня в 14:15
      жаль, но ...
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 14:15
      Да, в это реально сложно поверить! Если так оно и будет, то об этом останется только горько сожалеть....
      Footbolista
      Footbolista ответ particular (раскрыть)
      сегодня в 14:00
      Ну будет Сиро-Сан...если японцы вложатся)...
      Nevastol
      Nevastol
      сегодня в 13:59
      Историю сносят.
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 13:53
      Конечно жалко стадион, но новое наступает.
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Брулин (раскрыть)
      сегодня в 13:25, ред.
      Милан больше город моды и шопинга. Большинству туристов нет никакого дела до футбола.
      dimagas2
      dimagas2 ответ Eddja (раскрыть)
      сегодня в 13:05
      Да ладно)))Это тоже самое что огурец и кота сравнить))
      Eddja
      Eddja
      сегодня в 12:46
      Все равно что снести Ла-Скалу.
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 12:24
      жаль. но решают чинуши коим плевать на всё кроме денег))
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 12:17
      Новое развлечение - снести Сан-Сиро.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      сегодня в 12:03
      Нельзя сносить Сан-Сиро эта такая же часть футбольной истории, властям виднее видимо
      DXTK
      DXTK
      сегодня в 12:00
      щас Китайцы им новый отгрохают из Картона))))) аха-ах-ах
      particular
      particular ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
      сегодня в 11:50
      Прогресс, типа, неумолим... Построят шикарный и технологичный новодЕл...
      Но это будет уже не "Сан-Сиро"...
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      сегодня в 11:45
      Великий СТАДИОН! ЖАЛЬ очень)
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 11:42
      Жесть. В Милане хватает интересных мест, но это одна из святынь этого футбольного города....
      beefs
      beefs
      сегодня в 11:33
      они имеют право
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