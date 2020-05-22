Власти Ломбардии разрешили снести «Сан-Сиро»

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сегодня, 11:32

Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии провела оценку стадиона «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») – домашней арены «Интера» и «Милана». Специалисты не признали объект частью культурно-исторического наследия и разрешили его снос.

У «Сан-Сиро» осталась лишь незначительная часть оригинальной архитектуры. При этом реконструкции стадиона осуществлялись менее 70 лет назад, так что арена не может попасть под положение о защите исторического наследия.

Напомним, что в нынешнем месяце «Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона.