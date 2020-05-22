ГлавнаяНовости

Черышев: «Сейчас стало больше контроля за состоянием футболистов»

сегодня, 20:09

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал о возобновлении тренировок в Испании.

Перед тренировками в «Валенсии» сдали тесты на коронавирус и прошли медосмотр. У всех отрицательный результат. На прошлой неделе в понедельник провели первую тренировку на поле.

Было необычно: команду разбили на небольшие группы, которые тренировались по очереди. Первую неделю мы занимались четверками, сейчас уже по десять футболистов. Надеюсь, на следующей неделе будем тренироваться в полном составе.

Разумеется, соблюдаем все меры безопасности. Добираемся до базы в масках, держим дистанцию. Сейчас стало больше контроля за состоянием футболистов. Только так можно победить болезнь.

Нужно немного времени, чтобы втянуться после перерыва, адаптироваться к нагрузкам. Видно, что ребята на карантине поддерживали форму, никто не набрал лишний вес. Все мы готовимся в хорошем настроении и ждем матчей.

Все новости
Головин в анкете указал ЦСКА и «Зенит» любимыми российскими клубами
18 мая ФотоКомментарии38
Черышев: «Чувствую себя хорошо, желания играть ещё больше»
15 мая Комментарии4
«Сельта» довольна игровой формой Смолова
12 мая Комментарии6
Лобанцев: «В Казахстане меры против пандемии приняли быстрее, чем в России»
12 мая Комментарии3
Дм. Черышев: «У Дениса всё хорошо со здоровьем»
11 мая Комментарии4
Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой»
11 мая Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:15
главное что бы толк от этого был))
ДСА
ДСА
сегодня в 20:14, ред.
Неприятность эту мы переживем.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:09, ред.
Так и должно быть. Как все будет , когда играть начнут???
Eddja
Eddja
сегодня в 20:09
Так и должно быть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100