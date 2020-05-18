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Головин в анкете указал ЦСКА и «Зенит» любимыми российскими клубами

сегодня, 16:24

Пресс-служба «Монако» опубликовала в твиттере анкету российского полузащитника Александра Головина.

Футболисту предложили пройти небольшой блиц-опрос. Любимым городом Александр выбрал родной Калтан, любимый спортсмен – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, блюдо – борщ, знаменитость – Иван Ургант, музыкальный исполнитель – Тимати, слово – «спасибо», место отдыха – горный Алтай.

Любимым клубом Головин выбрал ЦСКА, за который он раньше выступал, и «Зенит».

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Все комментарии
Byvaliy
Byvaliy
сегодня в 16:28
За что можно любить цска не понятно.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:27
Любимым клубом Головин выбрал ЦСКА, за который он раньше выступал, и «зенит».

Ахахаха.....ЦСКА всегда будет первый.....зенит и у Головина второй.
drug01
drug01
сегодня в 16:26
Это уже история.....
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 16:26
Зенит понятно, а цска здесь причем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:25
С конями лн погорячидся...
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