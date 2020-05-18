Головин в анкете указал ЦСКА и «Зенит» любимыми российскими клубами

Пресс-служба «Монако» опубликовала в твиттере анкету российского полузащитника Александра Головина.
Футболисту предложили пройти небольшой блиц-опрос. Любимым городом Александр выбрал родной Калтан, любимый спортсмен – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, блюдо – борщ, знаменитость – Иван Ургант, музыкальный исполнитель – Тимати, слово – «спасибо», место отдыха – горный Алтай.
Любимым клубом Головин выбрал ЦСКА, за который он раньше выступал, и «Зенит».
🛣️ Road to Russia 🇷🇺 with 𝕲𝖔𝖑𝖔𝖛𝖎𝖓— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 18, 2020
❤️ 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗯𝘆 Hankook 🚘 pic.twitter.com/GjpbImUqzA
Ахахаха.....ЦСКА всегда будет первый.....зенит и у Головина второй.
Ахахаха.....ЦСКА всегда будет первый.....зенит и у Головина второй.