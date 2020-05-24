Фирпо будет включен в сделку по трансферу Лаутаро

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сегодня, 19:08

По информации источника, защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо перейдет в «Интер».

Клубы согласились включить 23-летнего игрока в сделку по переходу форварда в стан «сине-гранатовых». Сообщается, что «Интер» заинтересован в защитнике , но не готов оформлять переход на постоянной основе из-за постоянных травм француза. «Нерадзурри» не хотят включить в сделку по Лаутаро полузащитника «Барселоны» , потому что его контракт истечет через год, и его можно будет подписать бесплатно.

Президент аргентинского «Расинг Клуб» Виктор Бланко заявил, что Лаутаро близок к переходу в «Барселону».