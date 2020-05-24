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Фирпо будет включен в сделку по трансферу Лаутаро

сегодня, 19:08

По информации источника, защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо перейдет в «Интер».

Клубы согласились включить 23-летнего игрока в сделку по переходу форварда Лаутаро Мартинеса в стан «сине-гранатовых». Сообщается, что «Интер» заинтересован в защитнике Самюэля Умтити, но не готов оформлять переход на постоянной основе из-за постоянных травм француза. «Нерадзурри» не хотят включить в сделку по Лаутаро полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля, потому что его контракт истечет через год, и его можно будет подписать бесплатно.

Президент аргентинского «Расинг Клуб» Виктор Бланко заявил, что Лаутаро близок к переходу в «Барселону».

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shlomo
shlomo ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 19:22
Спасибо Вам за конкурс!!!!...... на Бомбе были причины его закрыть (знаю не по наслышке, общался лично с администрацией.. и если бы его не убрали, меня здесь бы не было, как и многих других).....делайте, как Вам будет полегче!...еще раз СПАСИБО!!!!
Eddja
Eddja
сегодня в 19:09
Это хороший вариант.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 19:09
В довесок. Как раньше наборы давали продуктовые. гыгыгы
shlomo
shlomo
сегодня в 19:09
Вместе с одним Рабом, пойдет на торг второй...
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