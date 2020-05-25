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«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды Сусловым

сегодня, 10:07

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявила о продлении контракта с капитаном команды Кириллом Сусловым.

Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано на один сезон.

Также недавно СКА продлил контракт с Ираклием Квеквескири.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:25
Для пердива нормальный контракт.
beefs
beefs
сегодня в 10:36
Что слабоватенький контракт для капитана
Almazny
Almazny
сегодня в 10:28
Удачи!
g5c5vfyay2fj
g5c5vfyay2fj
сегодня в 10:21
За это надо выпить
shlomo
shlomo
сегодня в 10:12
С капитаном надо обязательно продлевать...:)))
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