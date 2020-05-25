«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды Сусловым

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сегодня, 10:07

Пресс-служба « СКА -Хабаровск» на официальном сайте объявила о продлении контракта с капитаном команды .

Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано на один сезон.

КЭП С НАМИ! 🔥🔥🔥



« СКА -Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды Кириллом Сусловым. Новое соглашение рассчитано на один год.



28-летний защитник пополнил ряды армейцев в середине прошлого сезона. За это время он успел провести 32 матча, в которых отметился одним голом. pic.twitter.com/45KGRsnHKa — ФК « СКА -Хабаровск» (@fcska) May 25, 2020