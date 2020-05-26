Газизов поздравил Гинера с днем рождения

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил с днем рождения президента ЦСКА Евгения Гинера. Сегодня руководителю исполнилось 60 лет.
Хочется поздравить Гинера с юбилеем. Нам есть на кого равняться в российском футболе! Хочется пожелать ему здоровья, дорогих лет жизни и удачи!
Я тоже вильню хвостом...
Может назначит Старшим Болельщиком фк ЦСКА ..!?
С окладом на телефонные звонки и СМС...
Я тоже вильню хвостом...
Может назначит Старшим Болельщиком фк ЦСКА ..!?
С окладом на телефонные звонки и СМС...