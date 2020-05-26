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Газизов поздравил Гинера с днем рождения

сегодня, 16:20

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил с днем рождения президента ЦСКА Евгения Гинера. Сегодня руководителю исполнилось 60 лет.

Хочется поздравить Гинера с юбилеем. Нам есть на кого равняться в российском футболе! Хочется пожелать ему здоровья, дорогих лет жизни и удачи!

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Все комментарии
Eddja
Eddja
сегодня в 17:05
Неужели вместе чалились?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:59
Все Поздравляют...
Я тоже вильню хвостом...
Может назначит Старшим Болельщиком фк ЦСКА ..!?
С окладом на телефонные звонки и СМС...
drug01
drug01
сегодня в 16:53
Поздравляем так держать!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:25
только так и нужно)молодец!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:23
Ну...президента нужно поздравлять....:)
beefs
beefs
сегодня в 16:23
мы все присоединяемся...
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