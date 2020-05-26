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Пономарев: «Гинер никогда не вмешивается в тренерские дела»

сегодня, 12:50

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поздравил с юбилеем президента Евгения Гинера.

Часто общаюсь с Евгением Гинером. Человек он просто изумительный, мягкий, добрый, корректный, вежливый. Только такие эпитеты могу о нем сказать. Помню, решил с ним поговорить о футболе. Сказал Ленноровичу: «Жень, нельзя играть в три защитника, нужно обязательно четыре». На что он мне ответил: «Алексеич, это не мое дело. Я буду спрашивать тренера в конце сезона». Гинер никогда не вмешивается в тренерские дела, и это самое главное.

Как менеджер, Леннорович — сумасшедший человек. У него хорошо развито чувство, когда правильно, а когда нет. Всегда располагает к себе, готов взять нужного человека в команду в пределах возможности. Претензий к нему ни у кого нет абсолютно никаких. Уверен, что при нем ЦСКА еще станет чемпионом. Тем более банк теперь будет вкладывать большие деньги.

Гинер сделал большое дело — построил стадион. Кто бы еще мог сделать такой подарок болельщикам? Он пошел на огромные риски. А теперь, я думаю, банк поможет. Все банки помогают столичным командам, которые могут играть в Лиге чемпионов. Без серьезных вложений ничего не сделаешь. В этом году ЦСКА войдет в тройку, а в следующем поборется за чемпионство. Поэтому желаю Гинеру здоровья, терпения и удачи.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:17
В тренерские дела может не лезет, но в остальном везде его нос. Сколько неугодных убрал со своего пути. Война с Толстых только чего стоит. Убрал в аккурат с началом строительства арены с башней, будучи уже главбухом РФС. У Гинера большая жизненная школа, разная и везде он приспосабливался. Даже по отзывам людей хорошо его знающих он разный. Отмечают, как чела жёсткого, но справедливого, до мягкого,как пушынка. Наверно, это не спроста. Жизнь научила выживать. Представить Гинера вне футбола уже невозможно.
Abris
Abris
сегодня в 14:13
цска ему нужен для отмывания уголовных денег, в футбол только прикрытие.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 13:55
Хорошо сказал....Гинеру здоровья!
VIPded
VIPded
сегодня в 13:42
Удачи ЦСКА!!!
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 13:08
Чалова также недавно пиарили.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:05
Сейчас банкиры будут заправлять у коней. Гинер на вторых ролях.
Almazny
Almazny
сегодня в 13:01
Зачем рецидивисту с огромными связями лезть куда не следует.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:57
А зачем))есть для этого люди которым доверяют и платят))
Eddja
Eddja
сегодня в 12:55
У него своих воровских дел навалом.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:55
Гинер настоящий президент.
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