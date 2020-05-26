Пономарев: «Гинер никогда не вмешивается в тренерские дела»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поздравил с юбилеем президента Евгения Гинера.

Часто общаюсь с Евгением Гинером. Человек он просто изумительный, мягкий, добрый, корректный, вежливый. Только такие эпитеты могу о нем сказать. Помню, решил с ним поговорить о футболе. Сказал Ленноровичу: «Жень, нельзя играть в три защитника, нужно обязательно четыре». На что он мне ответил: «Алексеич, это не мое дело. Я буду спрашивать тренера в конце сезона». Гинер никогда не вмешивается в тренерские дела, и это самое главное.

Как менеджер, Леннорович — сумасшедший человек. У него хорошо развито чувство, когда правильно, а когда нет. Всегда располагает к себе, готов взять нужного человека в команду в пределах возможности. Претензий к нему ни у кого нет абсолютно никаких. Уверен, что при нем ЦСКА еще станет чемпионом. Тем более банк теперь будет вкладывать большие деньги.