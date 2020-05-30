Арбитр ЛЧ о своём задержании: «Произошла ошибка, меня уже отпустили»

Словенский арбитр нынешней Лиги чемпионов прокомментировал своё задержание боснийской полицией.

Напомним, полиция провела обыск в одном из борделей Биелина в ходе операции по предотвращению проституции и распространения наркотиков. В ходе рейда были задержаны 26 мужчин, в том числе Винчич, и 9 женщин лёгкого поведения, а также изъяты оружие и кокаин.

Я случайно оказался в этом доме. У меня есть своя компания, я был в Боснии и Герцеговине на деловой встрече. Принял приглашение на обед, что оказалось моей самой большой ошибкой. Сожалею об этом. Я сидел за столом с моей компанией, внезапно пришла полиция, и произошло то, что произошло. Я не имею никакого отношения к группе, которая была задержана. Когда выяснилось, что мы их даже не знаем, то нас отпустили домой.