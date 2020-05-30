Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалЛига чемпионов 2019/2020

Арбитр ЛЧ о своём задержании: «Произошла ошибка, меня уже отпустили»

30 мая 2020, 06:57

Словенский арбитр нынешней Лиги чемпионов Славко Винчич прокомментировал своё задержание боснийской полицией.

Напомним, полиция провела обыск в одном из борделей Биелина в ходе операции по предотвращению проституции и распространения наркотиков. В ходе рейда были задержаны 26 мужчин, в том числе Винчич, и 9 женщин лёгкого поведения, а также изъяты оружие и кокаин.

Я случайно оказался в этом доме. У меня есть своя компания, я был в Боснии и Герцеговине на деловой встрече. Принял приглашение на обед, что оказалось моей самой большой ошибкой. Сожалею об этом. Я сидел за столом с моей компанией, внезапно пришла полиция, и произошло то, что произошло. Я не имею никакого отношения к группе, которая была задержана. Когда выяснилось, что мы их даже не знаем, то нас отпустили домой.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСудья Лиги чемпионов арестован в борделе с оружием и кокаином
29 мая 2020
«Мольде» разорвал контракт с игроком, воровавшим деньги у клуба
29 мая 2020
«Ливорно» под риском банкротства. Владелец клуба арестован
27 мая 2020
Глава Федерации футбола Гаити обвиняется в изнасиловании футболисток
26 мая 2020
Причина задержания Хадсона-Одои – подозрение в изнасиловании
19 мая 2020
Алли после нападения грабителей: «Ужасный опыт»
14 мая 2020
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
31 мая 2020 в 19:37
наркотики вернули
Zenit_84
Zenit_84
30 мая 2020 в 14:26
Вот и хорошо
Камелошка
Камелошка ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 мая 2020 в 09:31
эта в какой?
Камелошка
Камелошка
30 мая 2020 в 09:30
Все арбитры в лч жулики, кагда всё пачесному было лч выигрывал ИНТЕР
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
30 мая 2020 в 09:20
грязный арбитришка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 мая 2020 в 09:03
В деревне говорят "От парного го..на отказывается"...
На посошок
На посошок
30 мая 2020 в 09:01
Конечно ошибка, посадить нужно другого словенца - Скомину. Аха-ха)
КЭТиК
КЭТиК
30 мая 2020 в 08:41
Ясно, что он посетитель.
LOpp
LOpp
30 мая 2020 в 08:02
Случай оказался в компании 26 мужчин и 9 женщин. Его подкинули
STVA 1
STVA 1
30 мая 2020 в 07:51
Гонит чувак)))
Leha-ha50
Leha-ha50
30 мая 2020 в 07:47
Темнит свистун - определенно!!!
Накир
Накир
30 мая 2020 в 07:46
Дыма без огня не бывает...
FROLL 001
FROLL 001
30 мая 2020 в 07:37
Чуть карьеру себе не загубил.
VIPded
VIPded
30 мая 2020 в 07:31
Откупился...
beefs
beefs
30 мая 2020 в 07:27
Хорошая встреча в борделе
Djebrael
Djebrael
30 мая 2020 в 07:26
Не очень то верится в такие случайности...
VAN ARM
VAN ARM
30 мая 2020 в 07:22
прям белый и пушистый))))) мини мафиоза))))
mihaluch
mihaluch
30 мая 2020 в 07:00
Отмазался за бабки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 мая 2020 в 06:59
Тебя посодют а ты не воруй!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 