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Стадион «Краснодар» признан лучшим в России

вчера, 17:41

Стадион «Краснодар» признан лучшей российской ареной по версии болельщиков.

Голосование проходило в официальном инстаграме Премьер-Лиги. В финале стадион «Краснодар» (57% голосов) соревновался с «Газпром Ареной» (43% голосов), которая является домашним стадионом «Зенита».

Напомним, что ранее форвард «Севильи» Нолито назвал стадион «Краснодар» одним из лучших в мире.

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Все комментарии
На посошок
На посошок ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 02:26
Как и спартачи- получили на гейфилде 7 палок и стали за колбасу притапливать, видимо понравилось. Ахаха)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:24
Ну Лучший и Лучший.....
Обычное голосование.....
По голосованию и Киркоров лучший певец....)))

Сам на "Арене-Победителе" не был...врать не буду...но слышал что впечатляет....
Мои поздравления краснодарцам....!!!!!!
Agamaga
Agamaga ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 23:09
Поэтому его и называют "Распил Арена" с гнилой энергетикой.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Костик Смирнов (раскрыть)
вчера в 23:02
С вашего красавца,который был построен (ОРУ 12 лет) за народные деньги,смеется вся страна!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:57
Миллер теперь снесет баклан-арену и построит другой на триллион рублей лет так 10.)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:52
Отличный,уютный стадион,без спору лучший.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:46
Соглашусь с выбором.
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответ dino-hsv (раскрыть)
вчера в 22:46
От чего полыхает? У нас стадион красавец и точка
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:06
В прямом и переносном смысле!!!
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:00
Заслуженно!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
вчера в 21:55
В Краснодаре очень хороший стадион и инфраструктура около
В финале встретились два лучших стадиона страны

открывашка и рядом не стоит с любым стадионом страны
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 21:45
с бакланов до си смех с их огородом
12 лет сажали все и сажали вот и посадили)))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 21:42
а лазурные говорили чуть не лучший огород в мире у них!
Тага Дага
Тага Дага ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
вчера в 21:34
Я про город и про жителей ни слова не сказал...только про стадион, только позор стадион.Туда бабахнули деньги твоих родителей. ..их налоги.Я жил в Питере. ...много лет, так что сиди на место,иначе найду....
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:24
Баклан арена все таки вторая. Краснодарский стадион прекрасен!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:17
Неужели Галицкий сунул больше Миллера ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:12
В Краснодаре арена сделана с душой. Когда она была построена, бросилось в глаза сочетание цвета кресел с полем. Мягкий зелёный цвет. Просто идеально.
Картинка с арены Краснодара отличная. Приятно смотреть. Молодцы краснодарцы! Могут гордиться за свою работу.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 21:00
у тебя не имени,ни города,ни команды и ваши "стадионы" овцы загадили..
Санкт-Петербург не нравится ?!? так тебе на роду написано в ауле сидеть..
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 20:57
У Краснодара великолепный стадион.
Наша открывашка проиграла быкам в полуфинале.
Legend 6
Legend 6 ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
вчера в 20:48
😂😂😂точно.
У каждого свои герои))) у него Князь)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Stamford Bridge (раскрыть)
вчера в 20:48
Зато быки из Лейпцига хорошенько гоняли на Распил арене голубых львов
112910415
112910415
вчера в 20:48
интересно
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 20:35
Да этот итальянский швед всё за Князем повторяет
Stamford Bridge
Stamford Bridge ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
вчера в 20:33
    Александр Ерёменко
    Александр Ерёменко ответ Газпром Арена (раскрыть)
    вчера в 20:30
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 20:20
      Раз болельщики выбрали значит так и есть.
      andrefino13
      andrefino13 ответ pomor 445 (раскрыть)
      вчера в 20:18
      Ты про Зенит и Газпром арену? Так мы знаем.
      dino-hsv
      dino-hsv
      вчера в 20:13
      ох как же у питерских сзади полыхает :)
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 20:12
      И было большим 56измом не дать этому стадиону ЧМ-2018, а вместо него вставить пупкиновский Фишт в Сочи. Кретины едросовские!
      Тага Дага
      Тага Дага
      вчера в 20:04
      Стадион построен за свои деньги, не одной копейки не своровали, в отличии от позор арены ,где кресла заказали до того, как ещё не было фундамента стадиона.И ходить на стадион тоже стремно,где людей заставляли работать, потом платили,и перед отъездом домой пускали Федеральную миграционную службу, в наглую у людей отбирали денег. ..по ом по пол года стройка стояла,не было строителей...и вот так продолжалась 10 лет...хуже позора.
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