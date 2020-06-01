Стадион «Краснодар» признан лучшим в России

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вчера, 17:41

Стадион «Краснодар» признан лучшей российской ареной по версии болельщиков.

Голосование проходило в официальном инстаграме Премьер-Лиги. В финале стадион «Краснодар» (57% голосов) соревновался с «Газпром Ареной» (43% голосов), которая является домашним стадионом «Зенита».

🐂 Стадион @FCKrasnodar стал лучшим в #ТинькоффРПЛ по итогам голосования болельщиков в Stories нашего Instagram!



В финале стадион «Краснодар» соревновался с «Газпром Ареной» и набрал 57% голосов 💪🏻#ЛучшийСтадионРПЛ pic.twitter.com/b8V0uElk0D — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 1, 2020

Напомним, что ранее форвард «Севильи» Нолито назвал стадион «Краснодар» одним из лучших в мире.