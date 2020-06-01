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Рубен Невеш: «Трансферные слухи есть всегда, но наша работа — играть»

вчера, 22:05

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш утверждает, что его не беспокоят трансферные слухи.

В услугах 23-летнего португальца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», однако Невеш не собирается покидать «волков» нынешним летом.

Слухи есть всегда. Было много слухов о нашей команде. Это нормальная вещь в футболе.

Мы не думаем об этом, мы просто хотим играть и тренироваться. Конечно, мы хотим быть вместе как можно дольше. Слухи есть всегда, но наша работа — играть.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 00:56
Поглядим. Мне импонирует игра Волков.
Кстати Ливерпуль объявил Траоре своей трансфер ной целью...
vistory
vistory
сегодня в 00:18
Это правильно.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:39
Не растащат!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:34
Жаль что растащат Волков. Невеш, Траоре...
drug01
drug01
вчера в 22:13
Надо только играть и как можно больше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:05
Слухами земля полнится...
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