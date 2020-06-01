Рубен Невеш: «Трансферные слухи есть всегда, но наша работа — играть»

Полузащитник «Вулверхэмптона» утверждает, что его не беспокоят трансферные слухи.

В услугах 23-летнего португальца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», однако Невеш не собирается покидать «волков» нынешним летом.

Слухи есть всегда. Было много слухов о нашей команде. Это нормальная вещь в футболе.

Мы не думаем об этом, мы просто хотим играть и тренироваться. Конечно, мы хотим быть вместе как можно дольше. Слухи есть всегда, но наша работа — играть.