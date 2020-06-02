Блаттер: «Инфантино одержим манией величия»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер раскритиковал нынешнего лидера организации Джанни Инфантино.

Джанни Инфантино хочет превратить футбол в огромную денежную машину. Он хочет, чтобы всего было больше. Чемпионат мира из 48 команд, цель проекта переиначена, потому что он хочет в три раза больше денег. Большой клубный чемпионат мира с 24 командами, женский чемпионат мира с 24 до 32 команд.

Это невозможно, это слишком тяжело для реализации. Он играет сам с собой, стал одержимым манией величия. В своем высокомерии он больше не говорит с президентами ассоциаций, а только с главами государств.