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Панченко: «Надо сказать Сёмину спасибо, что привел Фарфана в порядок»

сегодня, 13:10

Бывший директор селекционно-аналитического департамента «Локомотива» Виктор Панченко рассказал, как экс-наставник московского клуба Юрий Сёмин повлиял на адаптацию Джефферсона Фарфана.

Надо сказать Сёмину спасибо, что привел Фарфана в порядок. Тот приехал с пузом. Сёмин просыпается, а у него на завтраке сидит новый футболист. Звонит мне: «Кто это?» — «Я откуда знаю. Сфотографируй, пришли». Даже до такого дошло. У Фарфана было много мышечных травм, но у Сёмина легла к нему душа, увидел в нем изюминку и дотерпел, пока тот сбросил вес. Поверьте, любой другой тренер с тем Фарфаном, который приехал на сбор в Марбелью, ничего бы не сделал. Не говоря о том, что Сёмин мог вообще сгноить его в дубле. Но поставил интересы футбола на первое место.

Напомним, что Сёмин покинул столичный клуб в связи с истечением соглашения 31 мая.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:23
и так тоже бывает))
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 14:00
Своих игроков нужно приводить в порядок.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:50
😂😂😂Просыпается. Кто это?
ChsZ
ChsZ
сегодня в 13:11
Семину вообще нужно сказать спасибо.
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