Панченко: «Надо сказать Сёмину спасибо, что привел Фарфана в порядок»

Бывший директор селекционно-аналитического департамента «Локомотива» Виктор Панченко рассказал, как экс-наставник московского клуба повлиял на адаптацию .

Надо сказать Сёмину спасибо, что привел Фарфана в порядок. Тот приехал с пузом. Сёмин просыпается, а у него на завтраке сидит новый футболист. Звонит мне: «Кто это?» — «Я откуда знаю. Сфотографируй, пришли». Даже до такого дошло. У Фарфана было много мышечных травм, но у Сёмина легла к нему душа, увидел в нем изюминку и дотерпел, пока тот сбросил вес. Поверьте, любой другой тренер с тем Фарфаном, который приехал на сбор в Марбелью, ничего бы не сделал. Не говоря о том, что Сёмин мог вообще сгноить его в дубле. Но поставил интересы футбола на первое место.