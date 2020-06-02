Пантелеев: «Впечатления от возобновившихся тренировок только положительные»

Полузащитник «Арсенала» рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

Впечатления от возобновившихся тренировок только положительные, поскольку давно уже хотелось начать полноценно работать. Первые дни, конечно, было тяжеловато, но это нормально, все-таки была длительная пауза. Довольно быстро все адаптировались и втянулись в рабочий ритм. Сколько нахожусь в команде, у нас всегда правильная атмосфера, много позитива, поэтому доволен тем, что в прошлом году оказался в Туле. Могу сказать и о клубе, и о команде только хорошее.

Не переживаю ли по поводу того, что мало играю? Любой футболист хочет играть, тут никаких секретов нет. Однако все решения принимает тренерский штаб, а мое дело — работать на максимуме на тренировках и доказывать, зарабатывать свой шанс. В любом случае все приходит через труд.

О том факте, что я родился и вырос в Тульской области, вообще не думаю. Приятно, конечно, когда болельщики говорят — наш парень, это дополнительно мотивирует, но по большому счету никакого отношения к делу это не имеет.

Если говорить об ожиданиях матча со «Спартаком», то «Спартак» есть «Спартак». Тем более я воспитанник этого клуба, но вместе с тем нужно жить сегодняшним днем и решать сегодняшние задачи. Помню матч прошлой весной, когда в составе «Рубина» вышел на замену в игре со «Спартаком» при счете 0:1. Мы потом забили гол и закончили 1:1. Думаю, сейчас тоже будет интересная игра.