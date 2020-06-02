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Мацуев: «Решение заполнять стадионы в РПЛ на 10% – настоящий прорыв»

сегодня, 10:05

Известный болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ со зрителями.

Решение заполнять стадионы в РПЛ на 10% – настоящий прорыв. Если мы говорим о больших стадионах, то 10% это несколько тысяч человек. Современные арены обладают уникальной акустикой. Даже 4-5-6 тысяч человек могут обеспечить отличную шумовую поддержку. Понятно, она несравнима с полным стадионом, но это не будет мёертвая тишина, которую сейчас мы наблюдаем в той же Германии. Это, безусловно, сказывается на эмоциях игроков.

В ближайшем будущем ожидаю всплеск интереса и к футболу, и к концертам. Во-первых, люди соскучились. Во-вторых, те, кто посмотрели трансляции в интернете, понимают разницу в просмотре онлайн и на стадионе или зрительном зале. Конечно, организация мероприятий со зрителями сейчас вопрос очень тонкий. Нужно предотвратить любые риски, и никто на такой риск не пойдёт, если будет опасность заражения. Уверен, всё будет детально продумано на высочайшем уровне. Будем держать кулаки, чтобы всё прошло без эксцессов.

Хочу пожелать всем здоровья. Благодарю врачей, это действительно героические люди, которые все эти дни находятся за линией фронта борьбы с болезнью. И волонтёры, решившие прийти на помощь, заслуживают восхищения и уважения. Их деятельность показывает, как много в нашей стране хороших бескорыстных людей.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:52
Врачи будут бесконечно благодарны. Убрать зрителей при тысяче заражённых в день, чтобы потом вернуть при десяти это конечно тот ещё прорыв.
Illuha
Illuha
сегодня в 13:30
Для Мацуева место всегда найдется.
beefs
beefs
сегодня в 10:10
какой прорыв и куда?
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