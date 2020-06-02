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Уткин: «„Локомотив“ мог возглавить главный тренер сборной Бельгии Мартинес»

сегодня, 08:05

Известный в прошлом комментатор, а ныне журналист и блогер Василий Уткин в эфире «Эха Москвы» рассказал, что «Локомотив» мог назначить на пост главного тренера Роберто Мартинеса, возглавляющего сборную Бельгии.

Мне очень интересно задать вопрос администрации «Локомотива»: почему они не приняли решение заменить Юрия Сёмина на Роберто Мартинеса, когда была такая возможность.

Возможность была на мази. Я не могу дальше прояснить ситуацию, потому что это было очень узкое окно очень деликатных [переговоров], возможно, [из-за того, что] Роберто Мартинес находится на действующем контракте. Кстати, недавно вроде переподписал. Но такая возможность была, такая возможность существовала, абсолютно рабочая. Она была отвергнута.

Я не могу прояснить эту историю, но я человек информированный. Поверьте, такая возможность была, это могло состояться на абсолютно нормальных условиях, включая нормальную зарплату. Он бы даже не был самым дорогим тренером российской Премьер-лиги.

Также недавно Уткин отреагировал на новость о допуске зрителей на матчи РПЛ после возобновления сезона.

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Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 15:54
Винни пух критическом состоянии.Пронесло не туда куда надо.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:30, ред.
Большинство тем начинается словами, например: этот мог перейти 10 лет назад (конечно, в Барсу), того (из Барсы) могли обменять на этого (из Зенита), но Зенит не позволил и т.д. и т.п. Все чего-то когда-то давным-давно могли, но в итоге,,,, так и не смогли! Зато есть о чем побазарить!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:01, ред.
на мази был только майонез на васином бутерброде, а не Мартинес в Локомотиве))))
жирный кусок балабола.
Армейская душа
Армейская душа ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 12:59
Самиздат
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:14
Стоит ли комментировать словесный п-нос г-на Уткина ? Десять строчек ни о чём. Поиздержался "известный в прошлом комментатор, а ныне журналист и блогер".
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 10:21
А что он добился на клубном уровне? Билич со сборной тоже выступал ярко, а в Локо провалился.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:38
Где то же вынюхивает эти новости жирная утка.
112910415
112910415
сегодня в 09:38
отстань,Василий, от администрации Локомотива !
есть вещи, которые даже прокурору неохотно рассказывают ...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:14
Информация от Уткина выглядит как утка.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:05
Второй Шнобель-сплетник нарисовался.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 08:43
Я точно знаю. Не могу сказать откуда, как и когда, но точно знаю. Совершенно точно знаю. Абсолютно точно знаю. Я знаток. Знаю все. Но не могу сказать ничего кроме того, что все знаю.
В. Уткин
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:38
Мартинес наверняка захотел бы выигрывать....просить игроков....
А Николич...лучше вписывается во фразу Мещёрякова "Наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса."
ОПС
ОПС
сегодня в 08:27
У Локомотива только один тренер Палыч
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:06
вот он мудрый селезень нарисовался)))))))))))))
Харут
Харут
сегодня в 08:06
Все это догадки и домыслы...
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