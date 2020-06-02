Уткин: «„Локомотив“ мог возглавить главный тренер сборной Бельгии Мартинес»

Известный в прошлом комментатор, а ныне журналист и блогер Василий Уткин в эфире «Эха Москвы» рассказал, что «Локомотив» мог назначить на пост главного тренера , возглавляющего сборную Бельгии.

Мне очень интересно задать вопрос администрации «Локомотива»: почему они не приняли решение заменить Юрия Сёмина на Роберто Мартинеса, когда была такая возможность.

Возможность была на мази. Я не могу дальше прояснить ситуацию, потому что это было очень узкое окно очень деликатных [переговоров], возможно, [из-за того, что] Роберто Мартинес находится на действующем контракте. Кстати, недавно вроде переподписал. Но такая возможность была, такая возможность существовала, абсолютно рабочая. Она была отвергнута.

Я не могу прояснить эту историю, но я человек информированный. Поверьте, такая возможность была, это могло состояться на абсолютно нормальных условиях, включая нормальную зарплату. Он бы даже не был самым дорогим тренером российской Премьер-лиги.