Уткин: «„Локомотив“ мог возглавить главный тренер сборной Бельгии Мартинес»

Известный в прошлом комментатор, а ныне журналист и блогер Василий Уткин в эфире «Эха Москвы» рассказал, что «Локомотив» мог назначить на пост главного тренера Роберто Мартинеса, возглавляющего сборную Бельгии.
Мне очень интересно задать вопрос администрации «Локомотива»: почему они не приняли решение заменить Юрия Сёмина на Роберто Мартинеса, когда была такая возможность.
Возможность была на мази. Я не могу дальше прояснить ситуацию, потому что это было очень узкое окно очень деликатных [переговоров], возможно, [из-за того, что] Роберто Мартинес находится на действующем контракте. Кстати, недавно вроде переподписал. Но такая возможность была, такая возможность существовала, абсолютно рабочая. Она была отвергнута.
Я не могу прояснить эту историю, но я человек информированный. Поверьте, такая возможность была, это могло состояться на абсолютно нормальных условиях, включая нормальную зарплату. Он бы даже не был самым дорогим тренером российской Премьер-лиги.
Также недавно Уткин отреагировал на новость о допуске зрителей на матчи РПЛ после возобновления сезона.
жирный кусок балабола.
жирный кусок балабола.
есть вещи, которые даже прокурору неохотно рассказывают ...
есть вещи, которые даже прокурору неохотно рассказывают ...
В. Уткин
В. Уткин
А Николич...лучше вписывается во фразу Мещёрякова "Наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса."
А Николич...лучше вписывается во фразу Мещёрякова "Наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса."