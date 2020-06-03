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Карпин: «Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле»

сегодня, 17:46

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона в российской Премьер-Лиге. Сегодня «Ростов» возобновил групповые тренировки.

Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле. Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю и нужно как следует подготовиться. У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону. Как и было указано в постановлении, которое подписал губернатор, работаем группами не более 15 человек, вратари тренируются отдельно.

Тренерский штаб подготовил для Денниса Хаджикадунича программу тренировок, чтобы он был в форме и мог сразу приступить к занятиям в общей группе. Каждый вечер он отсылает нам видеофрагменты тренировок, мы всё время на связи, если нужен совет, то помогаем игроку.

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:47
Жми, Георгич
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:39
Более менее нормальные условия конечно приятно.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 18:21
приятно, когда приятно)
Yurza
Yurza
сегодня в 18:01
такое тоже бывает.
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