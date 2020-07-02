Антисборная 25-го тура: «удалёнщики» и половина «Спартака»

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вчера, 13:52

«Соккер.ру» представляет антисборную очередного тура, в которой спартаковцы закрыли половину позиций.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак») — ошибка тура

Правильно отметил главный тренер сборной России (в прошлом сильный вратарь) Станислав Черчесов: «Просчеты случаются у всех вратарей, главное — как они на них реагируют». Максименко часто спасал «Спартак» в этом сезоне, но допустил техническую оплошность в дерби. Ошибка оказалась судьбоносной: игра пошла по сценарию ЦСКА , а «красно-белые» не нашли в себе сил отыграться.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Быстрый гол «Крыльев Советов» не слишком смутил «Локомотив», который даже в меньшинстве сумел отыграться, а в равных составах наверняка претендовал бы на победу, но Владислав Игнатьев решил иначе и удалился в начале второго тайма. Опытный футболист подвел свою команду, совершив два однотипных фола — придерживал за амуницию ускользающего от него Кабутова. Не сказать, что срывы атак были обоснованы игровой ситуацией, Игнатьев не успевал за оппонентом и включал руки. Но иногда нужно включать и голову, особенно когда уже получил одно предупреждение.

Тони Шунич («Динамо»)

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча на «Фиште» недвусмысленно намекнул:

Мы полностью переиграли команду «Сочи», но не справились с другими людьми. Это всё.

Во время игры «Динамо» и «Сочи» получили по пенальти, а Тони Шунич в середине второго тайма отправился отдыхать. Уже на 4-й минуте матча босниец жестоко атаковал Кокорина сзади и получил первый «горчичник», с которым не спорил и сразу пошел извиняться перед нападающим. Во второй раз Шунич более ласково уложил Кокорина на газон, но это снова был неаккуратный удар сзади по ногам. Вовсе не обязательный фол и очевидные основания для желтой карточки, которая стала у Тони второй.

Максим Беляев («Арсенал») — беззаботность тура

Оборону «Арсенала» можно включить в антисборную в полном составе, а обзор матча с «Ахматом» для пущего эффекта лучше смотреть под музыку из шоу Бенни Хилла. Ошибались все! Беляев, Денисов, Хагуш, Альварес... Максим поучаствовал в каждом пропущенном мяче и может претендовать на премиальные за победу вместе с футболистами «Ахмата». Когда Харин и Роши забивали с игры, Беляев смотрел футбол, а между этими голами еще и пенальти заработал в ворота своей команды.

Айртон («Спартак»)

В весеннем кубковом матче против ЦСКА Айртон перебегал на бровке Марио Фернандеса и доставил «армейцам» массу проблем, но в последнем дерби сезона бразилец не был похож сам на себя. В атаку не ходил, остатки и без того не богатых оборонительных навыков растратил, Фернандеса сдерживал разве что жестами нищего, пытающего остановить поезд. Безуспешно. И ведь Айртон пропускал матч с «Уфой» из-за дисквалификации, по идее должен был козырнуть свежестью, но вместо этого провел едва ли не худший свой матч за «Спартак».

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»)

Переболевшие коронавирусом и явно испытывающие недостаток кондиций Попов и Норманн затоптали «Краснодар» в концовке матча и спасли «Ростов» от поражения, но чем занимались подменявшие их честолюбивые дублеры на протяжении большей части игры? Разберем на примере Глебова: полузащитник провел на поле 70 минут, за которые не нанес ни одного удара, отдал 17 передач, только 7 из которых оказались точными (41%), не выиграл ни одного единоборства и совершил один отбор. Считайте, что «Ростов» играл в меньшинстве.

Роман Зобнин («Спартак») — удаление тура

Роман дрался и старался в дерби, по игре был одним из лучших у «Спартака», но глупое удаление перечеркнуло все хорошее, ведь в равных составах у команды Тедеско было бы больше шансов уйти от поражения. Когда Зобнин получил красную, еще не все было кончено. Да, цепочка эпизодов могла вывести Романа из себя, но опытный игрок и вице-капитан команды не имеет права поступать так опрометчиво. Хорошо, что все понимает и сразу принес извинения партнерам.

Горан Чаушич («Арсенал»)

Цирковая игра «Арсенала» в обороне — это еще и следствие плюшевой полузащиты. Чаушич, Ткачев, Кангва вперед еще бежали, но отрабатывать в отборе совсем не хотели. Горан — опорный полузащитник, он должен заставлять «Ахмат» потеть и терять мячи в центре поля, но серб втянул шипы и прикинулся ромашкой. Не удивительно, что к исходу часа игры Черевченко поменял всю данную троицу.

Зелимхан Бакаев («Спартак») — провал тура

Катастрофический матч Зелимхана. Тедеско, конечно, стоило убрать Бакаева с поля гораздо раньше. Человек, который должен генерировать идеи и отвечает за креатив в атаке «Спартака» за 90 минут игры отдал 6 точных передач. Как такое возможно? По одному точному пасу в 15 минут. Что-то за гранью добра и зла.

Нападающие

Эсекель Понсе («Спартак»)

В прошлом дерби забил, но на « ВЭБ Арене» растворился. Если Соболев постоянно был в борьбе и старался цепляться за мячи — его функция понятна, то Понсе все время чего-то ждал, но дождался только замены на Ларссона. Аргентинец не был включен в игру, запомнился только ударом вдоль ворот в начале матча.

Элдор Шомуродов («Ростов») — беспомощность тура

Наверное, если бы у Шомуродова был достойный дублер, он бы начал встречу с «Краснодаром» в запасе, но Карпину пришлось ставить Элдора, который не оправился после травмы в игре с «Арсеналом» и выглядел беспомощно. За час игры нанес один неточный удар, не выиграл ни одного сражения в воздухе и отдал 6 точных передач. Если бы играл в связке с Бакаевым из игры с ЦСКА , то такой форвард и такой атакующий полузащитник за матч могли бы ни разу не попасть друг в друга мячом.

Тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)

Уже уволенного Игоря Черевченко трогать не будем, хотя «Арсенал» провел ужасный матч. Выберем шкаф покрупнее, который и падает громче. «Спартак» в дерби предстал не просто понятным, а банальным, и это грех Тедеско, который отказал противнику в хитрости.

Доменико полностью скопировал план из мартовского дерби, он бы и состав скопировал, но Крал и Кутепов не могли выйти на поле, пришлось ставить Умярова и Маслова. Ганчаренко сделал выводы из предыдущего поражения и создал максимально некомфортные условия для «Спартака», а Тедеско оказался к этому не готов, растерялся и даже не предъявил внятный план «Б».