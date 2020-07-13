Стала известна зарплата Ловрена в «Зените»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в «Зените».
Сообщается, что руководство «Зенита» предложило 31-летнему футболисту контракт по схеме «2+1», а также ежегодную зарплату в размере 2,5 миллиона евро с бонусами.
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в «Зените».
Сообщается, что руководство «Зенита» предложило 31-летнему футболисту контракт по схеме «2+1», а также ежегодную зарплату в размере 2,5 миллиона евро с бонусами.
А некоторые даже забрав Маслова из Тюмени...Мирзова из Тулы...Соболева из Самары...Джикию из Перми...Зобнина из Динамо...и Максименко из ростовского Локомотива - не смогли обыграть дебютанта Лиги "Сочи"...))))
Не говоря уж об "цорномпривезённых" звёздах..Понсе,Ларссон,Крал.....)))
А некоторые даже забрав Маслова из Тюмени...Мирзова из Тулы...Соболева из Самары...Джикию из Перми...Зобнина из Динамо...и Максименко из ростовского Локомотива - не смогли обыграть дебютанта Лиги "Сочи"...))))
Не говоря уж об "цорномпривезённых" звёздах..Понсе,Ларссон,Крал.....)))
А доказательства то где, что Жиго гей? Ну, если он тебя совратил и ты признаешься в этом - тогда поверю.
А доказательства то где, что Жиго гей? Ну, если он тебя совратил и ты признаешься в этом - тогда поверю.
Ни одного своего пацана воспитанника,все только тянут всех подряд кого не лень за народные деньги))хахахаха
Ни одного своего пацана воспитанника,все только тянут всех подряд кого не лень за народные деньги))хахахаха
А вот Молло этого не скрывает, даже видео снимает.
А вот Молло этого не скрывает, даже видео снимает.
Скоро самым возрастным клубом РПЛ станут, а молодёжи и не видно на горизонте.
Скоро самым возрастным клубом РПЛ станут, а молодёжи и не видно на горизонте.
А зарплата уже есть...
А зарплата уже есть...