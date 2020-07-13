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Стала известна зарплата Ловрена в «Зените»

13 июля 2020, 12:57

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в «Зените»

Сообщается, что руководство «Зенита» предложило 31-летнему футболисту контракт по схеме «2+1», а также ежегодную зарплату в размере 2,5 миллиона евро с бонусами.

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Все комментарии
andre_can
andre_can
13 июля в 18:44
а кто именно сообщил?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
13 июля в 17:21, ред.
В игре с Ахматом на поле вышли 6 воспитанников "Зенита"....и отыграли добротно....

А некоторые даже забрав Маслова из Тюмени...Мирзова из Тулы...Соболева из Самары...Джикию из Перми...Зобнина из Динамо...и Максименко из ростовского Локомотива - не смогли обыграть дебютанта Лиги "Сочи"...))))
Не говоря уж об "цорномпривезённых" звёздах..Понсе,Ларссон,Крал.....)))
RomzesRZN
RomzesRZN
13 июля в 17:16
Рекомендую питерцам присмотреться к Хоакину - нормально в Бетисе пылит. Буффон тоже в Ювентусе нечасто появляется на поле.
Binger
Binger
13 июля в 15:43
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Glyba (раскрыть)
    13 июля в 15:33
    Бешенные деньги геям платит и платил Зенит - Молло, Азмун, Дзюба
    Baggio R.
    Baggio R. ответ DEIVID (раскрыть)
    13 июля в 14:11
    Доказательства у них - это скриншот отредактированной статьи в Википедии, сделанный одним чуваком, прикрывающиеся фотками то теннисистки, то лыжницы (с этого все и пошло). В общем, все их обвинения базируются лишь на чьих-то фантазиях, а не реальных фактах.
    КЭТиК
    КЭТиК
    13 июля в 13:56
    Вполне неплохо для стареющего защитника.
    Garrincha58
    Garrincha58
    13 июля в 13:33
    известна зарплата, а самому Ловрену известно?сколько можно всякую уйню вбрасывать
    DEIVID
    DEIVID
    13 июля в 13:29
    Смешны питерские. Выдумывают про Жиго всякую чушь, так как стыдно, что у самих в клубе был гей Молло, да и сейчас в команде находятся 2 представителя из этих - Дзюба и Азмун.
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    13 июля в 13:27
    Для 8-1 своих хватает.
    DEIVID
    DEIVID
    13 июля в 13:26
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Binger (раскрыть)
      13 июля в 13:25
      Для Динамо Минск сойдет.
      Climent
      Climent
      13 июля в 13:25
      Зарплата Шуррле была намного больше, после него где свиньи, правильно, на 12-м месте.
      itujan
      itujan ответ DEIVID (раскрыть)
      13 июля в 13:22
      У Киркорова и Лазарева тоже есть дети, но они как Жиго. Кстати у вашего украинского патриота Ляшко тоже есть жена.
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      13 июля в 13:21
      Как же стыдно все таки за зенит!
      Ни одного своего пацана воспитанника,все только тянут всех подряд кого не лень за народные деньги))хахахаха
      cska vperiod
      cska vperiod
      13 июля в 13:20
      Так нехилая зарплата для пенсионера.
      Binger
      Binger ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      13 июля в 13:19
      Лучше Васиных и Карпов брать для Лудогорца и Ференцвароша находка.
      DEIVID
      DEIVID ответ Adonius (раскрыть)
      13 июля в 13:19
      Доказательства в студию. У Жиго жена и дочь.
      А вот Молло этого не скрывает, даже видео снимает.
      Adonius
      Adonius ответ DEIVID (раскрыть)
      13 июля в 13:17
      Факт общепризнанный только Жиго - единстаенный гей в лиге.
      Legend 6
      Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
      13 июля в 13:16
      Они посмотрели хоум видео и решили отказаться.
      makkie
      makkie
      13 июля в 13:16
      Чем старше игрок, тем больше шансов перейти в Зенит.
      Скоро самым возрастным клубом РПЛ станут, а молодёжи и не видно на горизонте.
      DEIVID
      DEIVID ответ Glyba (раскрыть)
      13 июля в 13:16
      Вообще-то гей в Зените был и это факт.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      13 июля в 13:13
      Зенит берет только опытных и возрастных защитников.
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      13 июля в 13:12
      Не им бы лучше вернуть легендарных людей: паредаса,молло,гойло,заболотного,тренера Барона и все было бы хорошо))))
      Glyba
      Glyba
      13 июля в 13:11, ред.
      Только свиньи могут платить бешеные зарплаты из кошелька старушек всяким кралям и геям.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
      13 июля в 13:04
      Да им бы и Джерард ещё подойдет
      STVA 1
      STVA 1
      13 июля в 13:03
      Виде 5 лямов вроде бы обещали. Правда евро вроде..
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      13 июля в 13:03
      Бонусы за вписку с дзюбой и азмуном
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
      13 июля в 13:02
      Ты про всю РПЛ ???....в складчину ???
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      13 июля в 13:01
      Ловрена ещё нет...
      А зарплата уже есть...
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