Стала известна зарплата Ловрена в «Зените»

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13 июля 2020, 12:57

Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Зените».

Сообщается, что руководство «Зенита» предложило 31-летнему футболисту контракт по схеме «2+1», а также ежегодную зарплату в размере 2,5 миллиона евро с бонусами.