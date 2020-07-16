Николич и Кикнадзе покинут «Локо», если клуб не займёт второе место в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе могут быть отправлены в отставку, если «железнодорожники» не займут второе место в РПЛ по итогам нынешнего сезона.
Замена Юрия Сёмина на Николича изначально рассматривалась владельцами «Локомотива» как неоднозначная, а если клуб в связи с этим потеряет гарантированный доход от Лиги чемпионов, то за это решение понесет ответственность вся верхушка руководства «железнодорожников». Если второе место удастся сохранить, все продолжат работу на своих местах.
Перед 29-м туром РПЛ «Локомотив» находится на втором месте в таблице РПЛ.
С одной стороны хочется, что бы такие как Кикнадзе покинули клуб, но с другой стороны я как настоящий болельщик ЛОКО не буду желать и ждать, что бы клуб провалился.
Как я, да и все мы радовались отставки тёти Оли и надеялись, что такие времена больше не настанут.... и вроде бы всё наладилось, да и Палыч вернулся и вернул былое величие клуба... но как говорится "никогда такого не было и вот опять..."
Думаю, что дни Кикнадзе в Локо сочтены точно, а вот насчёт Николича не знаю, да и говорить пока насчёт него пока не о чем.
Трудно всё это понимать и осознавать, время покажет. А Локо только удачи и побед, ну и надеюсь без дяди Васи! Пусть к тёти Оли в компанию идёт.........................
С одной стороны хочется, что бы такие как Кикнадзе покинули клуб, но с другой стороны я как настоящий болельщик ЛОКО не буду желать и ждать, что бы клуб провалился.
Как я, да и все мы радовались отставки тёти Оли и надеялись, что такие времена больше не настанут.... и вроде бы всё наладилось, да и Палыч вернулся и вернул былое величие клуба... но как говорится "никогда такого не было и вот опять..."
Думаю, что дни Кикнадзе в Локо сочтены точно, а вот насчёт Николича не знаю, да и говорить пока насчёт него пока не о чем.
Трудно всё это понимать и осознавать, время покажет. А Локо только удачи и побед, ну и надеюсь без дяди Васи! Пусть к тёти Оли в компанию идёт.........................