Николич и Кикнадзе покинут «Локо», если клуб не займёт второе место в РПЛ

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16 июля 2020, 15:45

Главный тренер «Локомотива» и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе могут быть отправлены в отставку, если «железнодорожники» не займут второе место в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Замена Юрия Сёмина на Николича изначально рассматривалась владельцами «Локомотива» как неоднозначная, а если клуб в связи с этим потеряет гарантированный доход от Лиги чемпионов, то за это решение понесет ответственность вся верхушка руководства «железнодорожников». Если второе место удастся сохранить, все продолжат работу на своих местах.