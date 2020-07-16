ГлавнаяНовости

Николич и Кикнадзе покинут «Локо», если клуб не займёт второе место в РПЛ

16 июля 2020, 15:45

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе могут быть отправлены в отставку, если «железнодорожники» не займут второе место в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Замена Юрия Сёмина на Николича изначально рассматривалась владельцами «Локомотива» как неоднозначная, а если клуб в связи с этим потеряет гарантированный доход от Лиги чемпионов, то за это решение понесет ответственность вся верхушка руководства «железнодорожников». Если второе место удастся сохранить, все продолжат работу на своих местах.

Перед 29-м туром РПЛ «Локомотив» находится на втором месте в таблице РПЛ.

Все новости
ОфициальноТалалаев стал новым главным тренером «Ахмата»
Вчера, 22:29 Комментарии12
СлухиТалалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года
Вчера, 20:39 Комментарии18
СлухиМатвеев станет главным тренером «Урала»
Вчера, 15:15 Комментарии19
СлухиТалалаев согласовал двухлетний контракт с «Ахматом»
25 июля Комментарии24
ОфициальноТалалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»
25 июля Комментарии35
ОфициальноАйткулов назначен и. о. главного тренера «Оренбурга»
24 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ particular (раскрыть)
16 июля в 23:09
Прогнозист Тура :)
kolpankolpan
kolpankolpan
16 июля в 18:54
Жди не жди кто там покинет Локо- Кикнадзе или кто еще ,настоящие подонки их хозяева.Якунин продавший сынку подвижной состав России за рубль , ну и вкупе такие же ворюги прихватившие собственность страны.Им нет дела ни до кого.
Kuvkil
Kuvkil
16 июля в 18:11
А вообще во 2 месте их заслуги никакой нет
Kuvkil
Kuvkil
16 июля в 18:08
3 место тоже неплохо. Тоже ЛЧ
Twisted
Twisted
16 июля в 17:58
Получается чтобы выгнать умственно отсталого Кикнадзу из клуба это нужно не занять второе место..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 июля в 17:50
Быстро все меняется в этом мире как в ускоренной съемки. Кикнадзе это не для Локо и Локо не для Кикнадзе.
Pashok00786
Pashok00786 ответ LOpp (раскрыть)
16 июля в 17:44
)))да Николич как пасхальное яйцо выглядит
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ LOpp (раскрыть)
16 июля в 17:40, ред.
за последние 10 лет Спартак сменил главного тренера 9 раз, это почти каждый год, и еще сейчас намечается смена. У Зенита 5 раз, из которых 3 были длительные работы (Спаллетти, Боаш, Семак). И даже если взять Луческу и Манчини то оба проработали по году, тоесть шанс давали проявить себя.
LOpp
LOpp ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
16 июля в 17:33
а вы много дали поработать Луческе и Манчини?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
16 июля в 17:32
Вас хотябы не тащили судьи
LOpp
LOpp
16 июля в 17:32
я даже не успел Николича в лицо запомнить
Pashok00786
Pashok00786
16 июля в 17:28
ANATOLY KANDAUROV в какой казани ты о чем у Краснодара две игры обе дома с динамо и ахматом.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июля в 17:28
ЦСКА тоже не заслужил.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
16 июля в 17:27
московские клубы знают слово «дать поработать»?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
16 июля в 17:27
Только не локо, они не заслужили ЛЧ этим сезоном
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 17:25
Доброго пути им не пожелает никто)))) надо их сливать!!!)))
112910415
112910415
16 июля в 17:23
ну ... посмотрим
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июля в 17:22
Странно от тебя такое услышать
Ravshan878
Ravshan878
16 июля в 17:18
Серьёзны дела у серба и хинкали.)
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 17:16
Удачи армейцам
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ cska vperiod (раскрыть)
16 июля в 17:12
Там очень хочет Миранчук в Юве свалить, будет рвать и метать, как и Кикнадзе баблишко поднять. Какое уважение у этих людей, если они обоими руками были за увольнение Палыча, хотели бы отстояли тренера.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
16 июля в 17:09
Ну значит сегодня ключевой игрок на поле судья будет. По-хорошему всех этих "деятелей" гнать из клуба надо. Палыч заслужил выход в ЛЧ, а эти нет.
ДСА
ДСА
16 июля в 17:07
Было бы чудненько.
Glyba
Glyba
16 июля в 16:59
Не будет этого.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 июля в 16:54
Витька и пятого места ещё может "добиться"!
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июля в 16:53
Ну зачем ты так обижаешься,не все называют представителей монополиста "империей зла", к примеру,я называю "Зенит" уважительно :Финалист Лиги ЛЧ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Байкал-38 (раскрыть)
16 июля в 16:47
Я кроме того, что поклонник ЦСКА еще и реалист. ЦСКА упустил путевку в ЛЧ в игре с Рубином. А теперь даже выигрыш гипотетический у Локо ничего не дает. Локо в любом случае будет либо второй, либо третий. Многое зависит опять же от Рубина, как они сыграют с быками. А ЦСКА реально в группе ЛЕ с 4 места. Еще раз повторю - я реалист, а не фантазер и мечтатель.
oFANATo
oFANATo ответ Брулин (раскрыть)
16 июля в 16:44
Пока Газпром не отлучат от футбола спортивного принципа не будет в РПЛ.
oFANATo
oFANATo
16 июля в 16:43
Это будет справедливо!
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 16:42
Тогда,надо полагать,все путейцы сегодня будут ВитькА поддерживать???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100