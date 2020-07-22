Юран предложил РПЛ расширить лигу до 18 команд

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ по итогам нынешнего сезона РПЛ.
Мне жаль самарского болельщика. Там шикарный футбольный город… Но если есть такая возможность, я бы хотел обратиться к руководству РФС. Все-таки и «Крылья», и «Оренбург» не совсем по-спортивному принципу покидают премьер-лигу. Самарцы в какой-то степени пострадали из-за того, что у игроков «Сочи» был выявлен коронавирус.
«Оренбург», в свою очередь, потерпел два технических поражения из-то того же коронавируса… Сложная ситуация. Поэтому если есть такая возможность, то, на мой взгляд, было бы здорово оставить «Крылья» и «Оренбург» в РПЛ, расширить лигу до 18 команд. Но здесь уже решение принимают руководители РФС.