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Юран предложил РПЛ расширить лигу до 18 команд

22 июля 2020, 16:25

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ по итогам нынешнего сезона РПЛ.

Мне жаль самарского болельщика. Там шикарный футбольный город… Но если есть такая возможность, я бы хотел обратиться к руководству РФС. Все-таки и «Крылья», и «Оренбург» не совсем по-спортивному принципу покидают премьер-лигу. Самарцы в какой-то степени пострадали из-за того, что у игроков «Сочи» был выявлен коронавирус. 

«Оренбург», в свою очередь, потерпел два технических поражения из-то того же коронавируса… Сложная ситуация. Поэтому если есть такая возможность, то, на мой взгляд, было бы здорово оставить «Крылья» и «Оренбург» в РПЛ, расширить лигу до 18 команд. Но здесь уже решение принимают руководители РФС.

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Все комментарии
Old16
Old16
22 июля в 19:42
счас психопат начнёт умничать , не успел на шару залететь и началось
BDA8181
BDA8181
22 июля в 19:26
В нашей маленькой стране и так всего то дай бог команд 10 найдётся. Нужен чемп как в Швейцарий или Шотландий.
bsww
bsww
22 июля в 19:05
Завтра расширим лигу до 18 команд. Последняя игра в этом году пройдёт 25-26-27 декабря и после перерыва 15-16-17 января начнём вторую половину чемпионата. Почему такой календарь, всё просто, только тогда мы сможем стать сильным конкурентом Португальцам за 6 место, но есть и громадная проблема, только у Зенита стадион с крышей над полем. Может быть ещё и с французами поборемся, учитывая что Зенит - наш аналог ПСЖ
shlomo
shlomo ответ cska vperiod (раскрыть)
22 июля в 17:52
Добра, Вам!....может быть и не все, но "глобальные вопросы" думаю, что ДА!.....наверняка и сами хозяева клубов кое о чем договариваются....это их бизнес-хобби...и они только на прессу ненавидят друг друга, а так (как мне кажется) за кулисами перетирают свое....
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
22 июля в 17:44
У нас и так при нынешних 16 пара тройка поставщики очков для всех остальных.
stachel
stachel
22 июля в 17:42
Какие 18? У нас и так чемпионат деградирует с каждым годом, а юран хочет его расширить за счет пердива, т.е. еще более ослабить. Если бы за счет АПЛ или ла-лиги, другое дело. Тогда я за.
cska vperiod
cska vperiod ответ shlomo (раскрыть)
22 июля в 17:36
То есть всё решается в кабинетах и чемпион кабинетый да и кубок решат в кабинете кому отдать, я правильно понимаю?
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 17:32
Дохрена п....дит этот тарасовец.
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 17:24
В итоге так и будет, только кто восемнадцатый?
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:23
не стоило пускать в лигу клубы не завершившие чемпионат вот и всё решение))) в этом году нужно было оставить тех кто играл до конца а не назначен в кабинете!!!
STVA 1
STVA 1
22 июля в 17:21
А на шикарном стадионе разве нельзя играть в ФНЛ..)))
LOpp
LOpp
22 июля в 17:07
Без тебя разберутся, куда ты лезешь?
For56tas
For56tas
22 июля в 17:02
С Оренбургом получилось не красиво, единственное, что ценного сказал.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 16:52
Все это было продумано за ранее...когда переносили матч с Сочами, мы были сильнее и на тот момент это был выигрыш и три очка, предположим если бы не убрали Федотова и остался прежний состав и не будь карантина, то минимум мы были бы в зоне стыковых матчей, а может быть и выше....но...указика сверху, рокировка и наверняка еще что то и мы имеем, что имеем...мне как болельщику все это не приятно и многое не понятно...но хочу еще пояснить, что эмблема Газпрома на футболке, это не деньги Зенита....газпром, если вы помните по Советскому Союзу был в Оренбурге и снабжал пол Европы газом....так что деньги у нас есть и свои....
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 16:45
Только появился в РПЛ , а уже мести по новому хотит!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
22 июля в 16:44
Мне тоже игра Оренбурга нравилась пока там был Федотов. А потом все пошло не так.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 16:43
Добра!...ну стадион в Оренбурге построят новый (уже началась стройка)...а по поводу плохой игры это вопрос.....посмотрите внимательнее на игры Оренбурга в этом сезоне и на каких местах был, пока (извините за выражение) его не начали гнобить....перенесенный матч с Сочи, отняли тренера, раздербанили игроков...и два технаря....Ладно проехали, через год вернемся....И прошу заметить, что мы в аренду игроков Зенита не брали (Миша Керж, как исключение, но он тогда был третьим вратарем в Зени и ему нужна была игровая практика)....
dino-hsv
dino-hsv
22 июля в 16:40
все так говорят о нарушении спортивного принципа из-за отсутствия матчей тамбов-сочи и крылья-сочи, будто в этих играх ещё заранее были запланированы договорняки с целью спасения крыльев и их стадиона
Вова Туземец
Вова Туземец
22 июля в 16:37
Чтобы в следующем году не вылететь и Спартак спасти от Пердива?
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 16:34
Решение уже принято и наши толстолобики его не изменят. Им пофиг , что кто то там заболел. Главное они все там здоровы , зарплата капает, штрафы копилочку наполняют систематически.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 июля в 16:33, ред.
А Химки тоже не по спортивному принципу вошли в РПЛ. Чемпионат ФНЛ не завершили, а прервали. Если бы продолжили играть, то неизвестно где были бы Химки. И Торпедо, и Нижний Новгород, и Балтика с учетом стадионов нисколько не хуже Химок могли бы претендовать на РПЛ. КС, конечно можно оставить, но Оренбург категорически нет из-х-а стадиона. Играть на резиновом поле в 40-градусную. жару - это издевательство. Кстати , как и бомжующий Тамбов.. Вот и есть два реальных и явных претендента на вылет Оренбург ( игра и стадион) и Тамбов ( стадион)
shlomo
shlomo
22 июля в 16:29
А чё такой добренький стал...
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